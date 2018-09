Klocki edukacyjne - dlaczego warto kupić je dziecku?

Zabawki dla dzieci przyjmują różną formę. Są drewniane, plastikowe, szmaciane, niektóre grają, poruszają się, śpiewają piosenki, służą do tulenia, wożenia wózkiem, są zdalnie sterowane. Nawet misie potrafią mówić, lalki mrugać oczami, a dwulatki i trzylatki mają swoje smartfony czy laptopy. A jednak to klocki są od zawsze najlepszą zabawką dla dzieci. I te proste, zupełnie podstawowe, drewniane, które świetnie sprawdzają się podczas zabawy z dzieckiem i bardziej skomplikowane, które wymagają od dzieci wyobraźni, znajomości zasad techniki czy po prostu otwartości, ciekawości i kreatywności, by z kilkudziesięciu elementów mogły powstawać zmechanizowane pojazdy i budowle.

Klocki dla małych dzieci

Dzieci bawią się klockami spontanicznie, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności łapania klocków w dłonie i układania ich. Jednocześnie udoskonalają swoje zmysły - zaczynają lepiej odczuwać faktury, a nawet czują zapach klocków. Poprawia się ich spostrzegawczość i pamięć, rozwija wyobraźnia, procesy myślowe oraz mowa.

Budowanie wpływa także na dziecięce uczucia: niecierpliwią się, kiedy klocki spadają, cieszą, kiedy budowlę udaje się ustawić. Działając wspólnie z rodzeństwem czy kolegami z przedszkola, nawiązują więzi z innymi dziećmi i muszą z nimi współpracować. Dziecko za pomocą klocków z obrazkami może wyrażać swoje uczucia i potrzeby.

Małe dziecko, które ma do dyspozycji duże klocki, na początku ich nie układa, ale bierze je do buzi, obraca w paluszkach, podziwia każdą ścianę sześcianu, zwłaszcza kiedy boki klocków mają różne faktury, wzory i kolory. Dziecko bawiąc się klockami, jest aktywne i mobilizuje siebie do myślenia, działania, udoskonalania. To dlatego tak ważne jest, by dawać klocki nawet bardzo małym dzieciom, oczywiście pod warunkiem, że są one dopuszczone do zabawy dla dzieci w określonym wieku. Najpierw dziecko będzie głównie bawić się nimi, układając proste wieże, dopiero z czasem, kiedy już rozwinie swoje palce, dłonie, mięśnie przedramion i ukształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, pojawi się potrzeba budowania konkretnych przedmiotów.

Klocki dla starszych dzieci

Dziecko starsze, w wieku przedszkolnym, może za pomocą klocków uczyć się matematyki, rozpoznawania liter, kształtów, kolorów. Nadal ćwiczy swoją sprawność manualną i koordynację, ale też kreatywność. Rodzice, którzy obserwują malucha podczas zabawy, mogą zauważyć, czy ich dziecko jest wybuchowe, czy cierpliwe, samodzielne, czy wymaga nadzoru. Mogą też namawiać dziecko do wytrwałości w układaniu i szukaniu rozwiązań, jeśli budowla nie wygląda tak, jak miała wyglądać w założeniu albo przekonać, że w spontanicznej zmianie pierwotnych założeń także czasami nie ma nic złego. Wszelkie porażki to także trening charakteru dziecka. Ważne, by się nimi nie załamywał i po chwili wracał do pracy nad budową.

Etapy zabawy klockami

Pierwsze

można dać dziecku, które skończyło rok. Na razie jednak maluch będzie głównie nimi rzucał, brał je do buzi, oglądał. Między 1 a 2 rokiem życia dziecko zacznie układać proste konstrukcje - wieże czy tory dla samochodzików. Od 3 roku życia dziecko buduje już bardziej zaawansowane budynki i zaczyna korzystać z gotowych instrukcji. Zanim skończy 5 lat, dobrze poradzi sobie z trudniejszymi budowlami, takimi jak samochody z ruchomymi elementami, zagrody dla zwierząt, domki z wieloma pomieszczeniami.

To już tylko krok do tego, by dziecko zaczęło tworzyć duże domy, maszyny, postacie, a wtedy warto zastanowić się nad kupnem klocków konstrukcyjnych, na przykład z kołami zębatymi, dzięki którym zbudowane zabawki można wprowadzać w ruch. Jakie klocki edukacyjne wybrać? Wybierając klocki, warto zwrócić uwagę na ich jakość. Pamiętajmy, że wykonane są z tworzywa, które nie może być toksyczne. Nie tylko małe dzieci narażone są na połknięcie ewentualnych szkodliwych składników, ale także starsze, które po zabawie często nie myją rąk, wkładają palce do buzi i przenoszą do organizmu to, co się na nich znalazło.

Klocki powinny być kolorowe, bo takie zachęcają do zabawy. I nie ma znaczenia, czy kolory są “dziewczęce” czy “chłopięce”. I dziewczynki i chłopcy muszą mieć okazję do rozwoju i zabawy.

polskiego producenta Korbo kolory mają neutralne, tak, by nie tworzyć podziałów i by dzieci bawiły się nimi zawsze razem. Klocki edukacyjne służące do budowy skomplikowanych konstrukcji, nierzadko tłumaczących zasady fizyki, matematyki czy przybliżające wiedzę techniczną, mają drobne, ruchome elementy.

W rękach dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym wpływają na rozwój wyobraźni, jednak dla niemowląt mogą być niebezpieczne, dlatego zwracajmy uwagę na to, w jakim wieku jest dziecko i na oznaczenia klocków na opakowaniu. Zwykle są to już klocki wciskane, które trzeba precyzyjnie dopasować. Doświadczeni producenci dbają o to, by każdy element idealnie wchodził w drugi i nie zniechęcał dzieci do zabawy. Jeśli kupimy klocki o niskiej jakości, możemy mieć pewność, że podczas układania, maluchy po prostu się do nich zniechęcą. Klocki są nieodłącznym elementem dzieciństwa od pokoleń. Budowanie z klocków edukacyjnych to kreatywna i bezpieczna zabawa, którą warto zaproponować wszystkim dzieciom.