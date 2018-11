Klocki konstrukcyjne. Dlaczego warto je kupić dziecku?

Kiedy w naszej rodzinie jest dziecko. Ukochany, mały człowiek. To chcemy mu zapewnić wszystko, czego potrzebuje. Pragniemy ofiarowywać mu prezenty, które go ucieszą i zapewnią wesołą zabawę, ale będą też ciekawą okazją do nauki. Jak się okazuje, wybór zabawek dla najmłodszych pociech wcale nie jest łatwy.

Zabawki głośno reklamowane w telewizji często okazują się bardzo absorbujące, głośne, wręcz męczące, a zabawki starego typu, jak na przykład drewniane klocki, szybko nudzą się dzieciom i nie zapewniają mu frajdy, na jaką zasługuje.

W poniższym artykule odpowiemy na pytanie - dlaczego warto kupić dziecku klocki konstrukcyjne Korbo i w jaki sposób podczas zabawy rozwiną one jego motorykę i inteligencję.

Czy serce i rozum mogą dojść do porozumienia? I co do tego mają klocki wspierające rozwój?

Wybór prezentu dla dziecka wcale nie jest łatwy. Kiedy stajemy w sklepie przed regałem z zabawkami nasze myśli odbijają się od dwóch, pozornie przeciwległych biegunów. Jest to: "rozum" - chęć, by mały człowiek nieustannie się rozwijał i "serce" - pragnienie zapewnienia dziecku beztroskiej, szalonej zabawy.

Wiemy, że dzieci są niezwykle dociekliwe, ciekawe świata, pragną się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia. Wspaniale byłoby wykorzystać ten głód wiedzy i zapewniać dziecku okazje do kreatywnego i intelektualnego rozwoju jeszcze przed rozpoczęciem szkoły. Zależy nam również na tym, by maleństwo uczyło się samemu wyłapywać swoje błędy logiczne w działaniu i, jeśli się zdarzą, nie zniechęcały się, ale próbowały same znaleźć na nie sposób.

Z drugiej strony, dorosły chce też, by jego dziecko miało beztroskie dzieciństwo, zaznało w pierwszych latach życia beztroskiej zabawy a nie przygotowywać się do życia w "świecie dorosłych".

Na szczęście rodzice nie muszą wybierać pomiędzy "rozumem" a "sercem". Klocki Konstrukcyjne Korbo z powodzeniem łączą te światy. Tworzenie konstrukcji z klocków jest zarówno świetną zabawą jak i wspaniałym, rozwijającym umysł zajęciem.



Motoryka mała a motoryka duża - jaka jest rola klocków w rozwoju malucha?

By zrozumieć lepiej mechanizmy rozwoju ciała i umysłu małego dziecka warto nauczyć się rozróżniać dwa terminy - motoryka mała i duża.

Motoryka to ogólna sprawność fizyczna człowieka. Jego zdolność do wykonywania ruchu, wszelkich czynności związanych z ruchem, a także ogólnie pojętym samodzielnym funkcjonowaniem. Rozróżnia się dwa podstawowe typy tej sprawności, czyli motorykę dużą i małą.

• Motoryka duża - to sprawność fizyczna całego ciała (chodzenie, bieganie, skakanie, przemieszczanie się, taniec, a także zabawa równoważna, w której liczy się koordynacja wzrokowo-ruchowa, na przykład, rzuty do celu)

• Motoryka mała - czyli sprawność dłoni i palców (chwytanie przedmiotów, układanie/stawianie ich, zawiązywanie butów, sprawność manualna, pisanie, rysowanie, zapinanie guzików)

Rozwój motoryki jest niezwykle ważny dla sprawności fizycznej dziecka, by mogło samodzielnie funkcjonować w świecie. Motoryka nie jest nam dana z urodzenia. Żeby dziecko ją rozwijało, musimy je stymulować i motywować do podejmowania nowych wyzwań, dzięki którym nabierze nowych umiejętności.

Dla prawidłowego przebiegu procesu, należy najpierw rozwinąć motorykę dużą. Chyba nikt nie wymaga od dziecka, by najpierw zaczęło ćwiczyć pisanie i zapinanie guzików, a potem nauczyło się siadać, chodzić, przenosić przedmioty.

Ale kiedy nasze dziecko w wieku kilku lat opanuje już podstawy rozwoju fizycznego, czyli motoryki dużej, możemy bez przeszkód zacząć stymulować zarówno jego motorykę małą i rozwój poznawczy. Budowanie z klocków świetnie sprawdza się w tej roli. Rozwija umiejętności manualne dziecka. Jego inteligencję i wyobraźnię.

Klocki Korbo - bezpieczna edukacja przez zabawę.

Nie od dziś wiadomo, że podczas zabawy klockami dzieci rozwijają swoją wyobraźnię. Zanim stworzą nawet najprostszą budowlę, najpierw kreują jej wygląd w głowie. W ten sposób uczą się również, że określone czynności wywołują określone skutki. Rozwija to nie tylko zmysły i umiejętności manualne dziecka, gdyż łącząc ze sobą elementy malec uczy się precyzji i dokładności, ale również niebywale rozwija dziecięcą logikę, a przy okazji jest to po prostu przyjemnie spędzony czas.

Dzieci poprzez beztroską zabawę klockami i fakt, że na końcu mogą podziwiać swoje dzieło, uczą się, że najlepszą zabawą jest ta, która pozwala wdrażać w życie swoje pomysły i swobodnie je modyfikować.

klocki Korbo są o najlepszą zabawką edukacyjną rozwijającą zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i starsze, gdyż pozwalają na stworzenie naprawdę niesamowitych budowli!



Rozwój intelektualny i społeczny przez zabawę. Z Korbo to możliwe!

Klocki konstrukcyjne Korbo to seria zabawek opartych na idei "pomyśl, zbuduj, zakręć", co jest niekończącym się źródłem frajdy zarówno dla 3-4 letniego dziecka, jak i jego starszego rodzeństwa a nawet rodziców, którzy chętnie włączają się w pomoc dzieciom.

Tym sposobem, zabawa przenikająca się z edukacją stanowi kreatywną rozrywkę dla całej rodziny, niezależnie od wieku i płci. Maluchy rozwijają swoje dziecięce interakcje i podstawowe umiejętności logicznego myślenia poprzez prawidłowe łączenie elementów (np. ze względu na kolor czy wielkość) podczas gdy starsze dzieci, nawet tego nie zauważając, uczą się podstaw fizyki, logiki i mechaniki!

Kreatywna zabawa klockami Korbo to również świetna okazja do wdrażania w życie nowoczesnej metody edukacji, polegającej na nie postrzeganiu błędu jako czegoś, co uniemożliwia nam osiągnięcie celu. Sytuacja, gdy jakiś projekt ruchomej budowli nie zadziała, może nakłonić dziecko do konstruktywnej analizy swoich działań "po nitce do kłębka". Pozwala mu to wychwycić błąd, własnoręcznie i szybko go naprawić i już po chwili ruszyć dalej z zabawą. I to nie za pomocą "magicznego guzika" czy pomocy z zewnątrz, ale dzięki sile własnego intelektu i wyobraźni.

Co więcej, zaletą takiej nauki przez zabawę jest też rozwijanie poczucia sprawczości w dziecku oraz świadomości, że im lepiej przemyśli plany swojej konstrukcji, tym szybciej ją skonstruuje.

Klocki Korbo - bezpieczne zabawki to zakup na lata.

Warto wiedzieć, że wszystkie elementy poszczególnych kompletów klocków Korbo są ze sobą kompatybilne. Oznacza to, że można rozpocząć przygodę z nimi od najprostszych zestawów i wraz z rozwojem i wzrastaniem swojego dziecka, stopniowo poszerzać kolekcję o kolejne zestawy.

Decydując się więc na zakup klocków konstrukcyjnych Korbo nie musisz obawiać się, że Twoja pociecha pobawi się nimi "chwilę" i szybko się jej znudzą. Dołączając z czasem kolejne zestawy klocków zapewnisz dziecku stały rozwój i naprawdę ciekawą, rozwijającą przygodę.