Klub CityFit w Sadyba Best Mall. Od dziś dni otwarte

Klub znajduje się w centrum handlowym Sadyba Best Mall (Ul. Powsińska 31). Czynny będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od handlu). We wnętrzu o powierzchni 1600 mkw. znajdziemy szeroki wybór nowoczesnego sprzętu i akcesoriów prestiżowych marek takich jak TechnoGym, Matrix, Training Show Room oraz Escape Fitness. Nowoczesna przestrzeń treningowa podzielona została na 8 ergonomicznych stref: cardio, wolne ciężary, maszyny oporowe, cool-down, treningu funkcjonalnego, crossfit, sala fitness oraz strefa relaksu. Ćwiczyć można będzie już od 16. roku życia - indywidualnie, pod opieką trenera personalnego oraz na grupowych zajęciach fitness, które wliczone są w cenę karnetu.

Innowacyjne rozwiązania

Sieć słynie z nowoczesnych rozwiązań, za które nagrodzona została nagrodą „Innowacja Branży Fitness”. Klubowicze nie muszą pamiętać o noszeniu kart, gdyż wchodzą na skan wybranych punktów na mapie palca. Zakup karnetów oraz zarządzanie członkostwem (m.in. rezerwacja miejsc na zajęciach fitness czy zamrażanie karnetu) realizowane są online.

Na terenie klubu znajdują się również udogodnienia takie jak źródełko z bezpłatną wodą filtrowaną, maszyny vendingowe, w których kupić można m.in. zdrowe przekąski czy strefa relaksu, w której można podgrzać i zjeść posiłek po treningu czy naładować telefon.

- W cenie karnetu oferujemy nieograniczony dostęp do klubu, z uwzględnieniem grupowych zajęć fitness. Co ważne, w CityFit nie wymagamy podpisywania długoterminowych umów, a członkostwo możemy w każdej chwili zawiesić, na przykład, gdy wyjeżdżamy na wakacje. – mówi Karolina Bałaban, Communication Manager CityFit.

Karnet najlepiej kupić przed otwarciem

Oficjalne otwarcie klubu nastąpi o północy z 1 na 2 marca.

- Otwarcia o północy to nasza tradycja. Chcemy z jednej strony podkreślić dostępność 24/7, z drugiej umożliwiamy klubowiczom korzystanie z klubu już od pierwszych chwil. Dla pierwszych klubowiczów przygotowaliśmy nagrody i niespodzianki. – dodaje przedstawicielka sieci.

Karnet do klubu można kupić jeszcze przed oficjalnym otwarciem – online na www.cityfit.pl. I warto to zrobić, bo w przedsprzedaży cena jest niższa. Do 1 marca miesięczny karnet kosztuje 89,95 złotych, po otwarciu cena będzie o 10 złotych wyższa. CityFit oferuje gwarancję stałej ceny, co oznacza, że cena w jakiej kupimy karnet nie zmieni się tak długo, jak będziemy aktywnymi klubowiczami.

Osoby, które przed podjęciem decyzji chciałyby obejrzeć klub sieć zaprasza na dni otwarte - od 22 lutego do 1 marca w godzinach 12:00 – 20.00.

- Oprowadzimy Państwa po klubie, opowiemy o ofercie, odpowiemy na wszystkie pytania i wytłumaczymy, dlaczego warto do nas dołączyć – podsumowuje Karolina Bałaban.

CityFit Warszawa Sadyba jest 20. klubem sieci w Polsce oraz szóstym w stolicy.

Więcej informacji i zakup karnetu: www.cityfit.pl