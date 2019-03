Klubokawiarnie mogą zniknąć znad Wisły. Mieszkańcom Powiśla przeszkadza hałas oraz śmieci na bulwarach

Wiosną i latem centrum miasta pustoszeje, ponieważ życie przenosi się nad rzekę. Bulwary Wiślane to świetne miejsce by spędzić ciepłe popołudnie na spacerze, przejażdżce rowerem czy zjedzeniu czegoś dobrego w jednym z wielu lokali gastronomicznych. Natomiast wieczorem imprezowicze mogą wybrać szaloną zabawę w jednym z działających tu sezonowo klubów... albo przynajmniej mogli. Niedługo może nie być takiej możliwości, ponieważ popularnym klubokawiarniom znad Wisły grozi zniknięcie .

Mieszkańcy Powiśla się skarżą

Kiedy Wisła budzi się do życia, mieszkańcy Powiśla przeżywają koszmar. Fala imprezowiczów zalewa bulwary, gdzie ludzie bawią się, piją i... załatwiają swoje potrzeby. Drzewa, krzewy, ogrodzenia czy nawet samochody są całkowicie obsikane, smród jest nie do zniesienia, podobnie jak hałas towarzyszący nadbrzeżnym imprezom oraz krzyki pijanych osób wracających do domu. Dlatego mieszkańcy Powiśla zaprotestowali i zażądali ograniczenia liczby klubów.

Czy klubokawiarnie mają szansę na powrót nad Wisłę?

Ze względu na skargi mieszkańców Powiśla, ratusz wciąż nie rozpisał nowego konkursu na dzierżawę miejsc z przeznaczeniem na klubokawiarnie nad Wisłą. Właścicielom lokali Pomost 511, Cud nad Wisłą, Miami Wars, Rejs, Hocki Klocki i Babie Lato właśnie wygasły trzyletnie umowy na dzierżawę i nie wiedzą, czy mają szansę na powrót nad rzekę. Żeby można było porządnie przygotować się do sezonu, konkurs powinien był zacząć się w grudniu - trzeba mieć czas na przygotowanie infrastruktury, oferty kulturalnej czy znalezienie pracowników. Mamy już marzec, a nadal nic nie wiadomo.