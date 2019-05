Klubokawiarnie nad Wisłą. Znamy miejscówki, które pojawią się nad rzeką. Kiedy otwarcie sezonu?

Wiosną, a nie jesienią ubiegłego roku, ogłoszono konkurs na klubokawiarnie nad Wisłą. Chodzi o kluczowy odcinek od Cypla Czerniakowskiego do mostu Poniatowskiego, gdzie latem przychodzi najwięcej imprezowiczów. Data ogłoszenia konkursu przeciągała się, przez co stanowisko stracił ówczesny szef Zarządu Zieleni Marek Piwowarski. Ostatecznie oferty można było składać do 23 kwietnia, a 7 maja miasto wybrało najlepsze z nich.

Kulturalne spotkania, sportowe wydarzenia i koncerty to oferta nowych dzierżawców przestrzeni nad Wisłą. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego oferta będzie atrakcyjna i różnorodna. Tak jak obiecywaliśmy, zachowamy unikalny charakter nadwiślańskich bulwarów, które pokochali warszawiacy – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Jakie klubokawiarnie nad Wisłą?

Kluby znajdą się w pięciu lokalizacjach. W sumie wybrano siedmiu właścicieli (z pośród 22 zgłoszeń), którzy przygotują ofertę rozrywkowo-gastronomiczną dla mieszkańców Warszawy. Są to: