Kluby nad Wisłą, Warszawa 2019 - nowe miejsca. Gdzie będziemy chodzić w tym sezonie? [PRZEGLĄD]

Twórcy klubokawiarni Grunt i Woda znaleźli się wśród wygranych przetargu na nowe miejsca nad Wisłą w sezonie wiosna-lato 2019. Właścicielami klubokawiarni jest spółka Masyl s.c. S. Bartyś-Miłkowska. Do tej pory knajpa działała na Bulwarze Flotylli Wiślanej. Było to idealne miejsce nie tylko do odpoczynku, ale także do spędzenia miło czasu z dziećmi, bo stanowiło ekologiczną miejscówkę do relaksu wśród zieleni. W Gruncie można było skosztować m.in. ravioli z owocami morza, klusek śląskich albo szczupaka, a także win. Na gości czekały leżaki oraz ogród z piaskownicą.

Archiwum, zdjęcie ilustracyjne / Szymon Starnawski