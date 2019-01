Kluby sąsiada wg Kukiz'15. Niecodzienny pomysł i... domki z "Hobbita"?

Pomysł wybudowania nowych klubów sąsiedzkich na pewno nie wzbudziły takich emocji, gdyby nie jego nietypowa reklama. Kandydaci do Rady Warszawy (Sebastian Tyszczuk) i do rady dzielnicy (Joanna Łodyga) z ramienia Kukiz'15 zestawili bowiem z kolażami inspirowanymi "Hobbitem" z powieści J.R.R. Tolkiena. Ci z was, którzy czytali książkę bądź oglądali jej ekranizację w reżyserii Petera Jacksona doskonale wiedzą, że hobbici mieszkali w norach urządzanych wewnątrz pagórków.

"Przedstawiamy dwa projekty do wyboru. Co do istoty sprawy, nasza propozycja jest jednak całkiem poważna" - przekonują kandydaci dodając: "Chcielibyśmy zawrzeć ze spółdzielniami porozumienia w sprawie budowy małych "klubów mieszkańca", parterowych ośrodków aktywności lokalnej, górą przykrytych zielenią. Tak, aby nie odbywało się to kosztem terenów zieleni osiedlowej".

Każdy klub miałby składać się z dużej sali wielofunkcyjnej, szatni, zespołu łazienkowego, zaplecza w tym kuchennego, małego magazynu podręcznego oraz oranżerii dla przerośniętych roślin mieszkaniowych. Miałyby odbywać się w nich przede wszystkim spotkania sąsiedzkie, zajęcia edukacyjne, a nawet uroczystości rodzinne.