Knajpy nad Wisłą 2019. Wielka uczta co tydzień przy Moście Poniatowskim

Nad Wisłę wraca wielka uczta! Od soboty, 29 czerwca 2019 do połowy września 2019, na Bulwarze Grzymały-Siedleckiego, obok mostu Poniatowskiego będzie można spróbować smaków z całego świata. - Wielka Uczta to nowy sposób na odkrywanie smaków, poszukiwanie kulinarnych uniesień i zaspokajanie apetytów. W menu znajdziesz najlepsze specjały. Spróbujesz kultowych pozycji ulubionych warszawskich lokali gastronomicznych. Spotkasz najlepszych, wyselekcjonowanych wystawców, którzy zaprezentują swoje najznakomitsze potrawy, wyroby i przetwory. Przez cały weekend będziesz próbować, kosztować i degustować. Poznasz nowe smaki i wrócisz do tych, które już bardzo dobrze znasz - zapewniają organizatorzy.

Wśród wystawców pojawi się dwadzieścia przepysznych stoisk, na których znajdziemy zarówno mięsne produkty, jak i wegetariańskie, wegańskie, bez laktozy, słodyczami, kiszonkami i kuchniami z całego świata. - To będzie wielosmakowa biesiada dla podniebienia - dodają.

Poza ofertą restauracyjną na miejscu pojawi się bar z alkoholem oraz scena. Goście będą mogli wziąć udział w m.in. warsztatach, prelekcjach, zabawach i zajęciach sportowych. Wszystkie z nich będą bezpłatne i dostępne dla każdego.