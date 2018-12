Kobieta wpadła do studni. Miała 4,5 promila alkoholu w organizmie

Wszystko wydarzyło się wczoraj po południu w rejonie ul. Rzymowskiego na warszawskim Mokotowie. 51-letnia kobieta około godz. 16 spotkała się tam z dwoma znajomymi. Wspólnie spożywali alkohol.

- W trakcie dyskusji przy mocniejszych trunkach kobieta postanowiła przysiąść na arkuszu blachy. Nie spodziewała się jednak, że w ten sposób ktoś zabezpieczył otwór do betonowej studni. Blacha wygięła się pod jej ciężarem ciała i 51-latka spadła pięć metrów w dół. W studni nie był wody – powiedział Onetowi asp. sztab. Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Jej koledzy od razu zawiadomili strażaków. Na miejsce wezwano także policję i karetkę pogotowia. Poszkodowana została wydobyta z dna betonowych kręgów i przewieziona do szpitala.

- Policjanci zabezpieczyli miejsce, żeby nie doszło do podobnych wypadków i skontaktowali się z dyżurnym m.st. Warszawy w celu trwałego zabezpieczenia studni do czasu ustalenia administratora miejsca. Następnie pojechali do szpitala ustalić obrażenia 51-latki. Lekarze byli zaszokowani, że po takim upadku kobieta nie odniosła najmniejszych uszkodzeń ciała. Równie zaskoczył ich wynik trzeźwości badanej. Miała ponad 4,5 promila alkoholu w organizmie – informuje Robert Koniuszy.

Źródło: Onet