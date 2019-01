Kobiety Mafii 2 w Warszawie. Patryk Vega znów przyciąga do siebie gwiazdy

Kobiety Mafii 2 - Fabuła

Patryk Vega nie osiada na laurach. Po serii kolejnych hitów na czele z nowymi odsłonami gangsterskiej sagi i kontrowersyjnym Botoksem, reżyser przystąpił do realizacji następnej produkcji, tym razem jednak ze znacznie większym niż dotychczas rozmachem. Kobiety mafii 2 to kontynuacja hitu, który nie tak dawno mogliśmy oglądać na ekranach kin. Patryk Vega przenosi jednak akcje swojego kolejnego filmu na inne kontynenty. Poza rozwinięciem wątków z poprzedniej części produkcji, przeniesiemy się więc m.in do Kolumbii i poznamy realia wojny gangów oraz mafijnych bossów. Poza Kolumbią, film kręcony będzie także w Niemczech i Maroku.

Kobiety mafii 2 - obsada

Z rozmachem potraktowano także obsadę filmu. U boku znanej z produkcji Patryka Vegi Agnieszki Dygant, oraz partnerujących jej Aleksandry Popławskiej i Katarzyny Warnke pojawi się latynoamerykańska mega gwiazda Angie Cepeda, którą polska publiczność zna między innymi z emitowanej w Polsce… telenoweli Luz Maria. Na ekranie pojawi się także m.in. Piotr Adamczyk, który do roli w filmie Vegi ogolić musiał głowę.