Kolarstwo torowe, Pruszków 2019. Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym - program, bilety, wyniki [ZDJĘCIA]

Kolarstwo torowe, Pruszków 2019. Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym - konkurencje, w których mierzą się zawodnicy

1. Sprint indywidualny (klasyczny)

W tej konkurencji zmaga się dwóch zawodników, na dystansie 3 okrążeń. Charakterystyczne jest, że na początku kolarze walczą o to, by zająć pozycję za plecami rywala, ponieważ to drugi zawodnik ma większe możliwości kontrolowania sytuacji i zaskoczenia przeciwnika. Stąd częste i bardzo lubiane przez publiczność tzw. „stójki”, czyli sytuacje, w których zawodnicy zatrzymują się obok siebie, czekając na ruch rywala. Mogą to zrobić po przejechaniu co najmniej połowy okrążenia, a jednorazowy czas zatrzymania nie powinien być dłuższy niż 30 sekund.

2. Sprint drużynowy (olimpijski)

Wyścig ze startu zatrzymanego, rywalizują w nim dwie drużyny: 2-osobowe kobiet i 3-osobowe mężczyzn. Podstawową zasadą jest konieczność zmiany prowadzącego zawodnika po przejechaniu jednego okrążenia. Panowie ścigają się przez 3 okrążenia, panie - przez 2.

3.-4. Wyścig na dochodzenie - indywidualny i drużynowy

Start (dwóch zawodników lub dwie 4-osobowe drużyny) następuje po przeciwległych stronach toru. Wyścigi rozgrywane są na dystansie 4 km (kobiety - 3 km). Celem jest dogonienie zawodnika lub drużyny, jadących po przeciwnej stronie toru. Ewentualnie o zwycięstwie decyduje czas (w przypadku drużyny mierzony jest przy finiszu trzeciego zawodnika lub zawodniczki)

5. Jazda na czas

Dystans: 1000 metrów (mężczyźni) lub 500 metrów (kobiety). Kolarze startują ze specjalnej maszyny, która uwalnia rower i rozpoczyna pomiar czasu.

6. Keirin

Widowiskowa konkurencja, rozgrywana na dystansie 3 okrążeń (750 metrów). Bierze w niej udział 6 zawodników, którzy przez pierwsze okrążenia jadą za tzw. derną – specjalnym motocyklem, którego nie można wyprzedzać i który dyktuje tempo całej stawce, stopniowo przyspieszając. Na 3 okrążenia przed metą derna zjeżdża z toru, a kolarze rozpoczynają walkę o to, kto jako pierwszy przejedzie przez linię mety.

7. Scratch

Wyścig ze startu wspólnego, z udziałem 24 zawodników, ścigających się na 15 km (mężczyźni) lub 10 km (kobiety). Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety.

8. Wyścig punktowy

Wyścig ze startu wspólnego, rozgrywany na dłuższych dystansach: 40 km dla mężczyzn i 25 km dla kobiet. Co 16. okrążenie (w przypadku kobiet co 10.) rozgrywane są lotne finisze, za które przyznawane są premie dla czołowej czwórki: 5, 3, 2 i 1 punkt. Na ostatnim finiszu, kończącym rywalizację, liczba punktów jest podwajana. Zawodnicy mogą też zdobywać dodatkowe punkty: 20 za każde okrążenie, nadrobione względem reszty stawki (taka sama liczba punktów można też być odjęta za stratę okrążenia).

O zwycięstwie w wyścigu decyduje suma zdobytych punktów, a w sytuacji, kiedy taką samą liczbę punktów ma dwóch lub więcej zawodników, zwycięża ten, który jako pierwszy przejedzie linię mety.

9. Madison

W wyścigu na 50 km (mężczyźni) lub 30 km (kobiety) biorą udział drużyny dwóch zawodników, z których jeden aktywnie uczestniczy w walce, a drugi odpoczywa, jadąc w górnej części toru (powyżej niebieskiej linii). Co kilka okrążeń zawodnicy zamieniają się rolami (zmiana polega na złapaniu partnera za rękę i efektownym wypchnięciu go do przodu). Co 20 okrążeń (co 12 u kobiet) są punktowane sprinty, a drużyny mogą też nadrabiać okrążenia względem peletonu.

O zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności liczba przejechanych okrążeń, następnie suma punktów, a jeśli dwóch lub więcej zawodników dysponuje taką samą liczbą okrążeń i punktów, decyduje miejsce, wywalczone w finałowym sprincie.

10. Omnium

Kolarski wielobój, składający się z 4 konkurencji rozgrywanej jednego dnia. W każdej konkurencji przyznawane są punkty za miejsca. Na podstawie wyników pierwszych trzech startów sporządza się klasyfikację: zwycięzca każdej z trzech konkurencji otrzymuje 40 pkt, drugi 38 pkt, trzeci 36 pkt itd. Kolarze z pozycji 21. i dalszych otrzymują 1 pkt.

Zawodnicy rozpoczynają wyścig punktowy z punktami zdobytymi wcześniej. Klasyfikacja generalna omnium zmienia się w trakcie trwania tej konkurencji, w zależności od wyników poszczególnych finiszów lub punktów za nadrobione okrążenia. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który będzie miał najwyższą liczbę punktów.

- scratch (10 km dla mężczyzn, 7,5 km dla kobiet)

- wyścig tempowy (10 km dla mężczyzn, 7,5 km dla kobiet), rozgrywany na podobnych zasadach, jak wyścig punktowy, ale począwszy od 4. okrążenia, sprinty rozgrywane są na każdym okrążeniu. Zwycięzca każdego sprintu otrzymuje 1 punkt, za nadrobienie okrążenia można zyskać 20 punktów, a o wyniku rywalizacji decyduje suma zdobytych punktów)

- wyścig eliminacyjny (ze startu wspólnego, w której po każdym lotnym sprincie, rozgrywanym na co drugim okrążeniu, odpada zawodnik, który jako ostatni przejedzie linię mety; wyścig rozgrywany jest do finiszu, w którym uczestniczy dwóch najlepszych)

- wyścig punktowy (20 km dla mężczyzn, 15 km dla kobiet)

Kolarstwo torowe, Pruszków 2019. Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym - SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI

KOBIETY:

Konkurencje sprinterskie

Julita Jagodzińska (Tarnovia Tarnowo Podgórne)

Marlena Karwacka (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)

Urszula Łoś (ALKS Stal Grudziądz)

Konkurencje średniodystansowe

Marta Jaskulska (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)

Justyna Kaczkowska (Mat Atom Deweloper Wrocław)

Łucja Pietrzak Mat Atom Deweloper Wrocław)

Daria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)

Wiktoria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)

Nikol Płosaj (Jedynka Kórnik)

MĘŻCZYŹNI

Konkurencje sprinterskie

Maciej Bielecki (Piast Szczecin)

Mateusz Lipa (Stal Grudziądz)

Krzysztof Maksel (Stal Grudziądz)

Mateusz Miłek (Piast Szczecin)

Patryk Rajkowski (Jedynka Kórnik)

Mateusz Rudyk (Stal Grudziądz)

Rafał Sarnecki (Stal Grudziądz)

Konkurencje średniodystansowe

Alan Banaszek (Caja Rural)

Adrian Kaiser (Cartusia Kartuzy)

Szymon Krawczyk (Voster Team)

Filip Prokopyszyn (Tarnovia Tarnowo Podgórne)

Wojciech Pszczolarski (SKC Prostejov)

Bartosz Rudyk (Stal Grudziądz)

Szymon Sajnok (CCC Team)

Daniel Staniszewski (Pogoń Puławy)

Adrian Tekliński (Stal Grudziądz)

Kolarstwo torowe, Pruszków 2019 - szanse Polaków

Co najmniej kilkoro reprezentantów Polski może włączyć się do walki o medale. Jednym z zawodników z szansami medalowymi jest Bartosz Rudyk, obecnie czwarty w rankingu UCI torowych sprinterów. To młody, zaledwie 20-letni, bardzo utalentowany torowiec i bardzo obiecujący sprinter.

Kolejnym, który powinien powalczyć o medale, a może nawet o tęczową koszulkę w kategorii omnium, jest aktualny jej posiadacz, zaledwie 21-letni mistrz świata z 2018, Szymon Sajnok, obecnie zajmujący 5 miejsce w rankingu UCI.

Z kolei w wyścigu punktowym może błysnąć Wojciech Pszczolarski, obecny mistrz Europy w tej konkurencji i trzeci zawodnik rankingu UCI. Pszczolarski ma na swoim koncie dwa złote medale na mistrzostwach Europy (2015 i 2018) oraz brąz mistrzostw świata (2017).

Doping polskiej publiczności i bardzo dobrze znany tor może pomóc Adrianowi Teklińskiemu, mistrzowi świata w scratchu (wyścig na kreskę). Tekliński zdobył tęczową koszulkę w 2017 r., ma na swoim koncie również medale (brązowe i srebrne) w mistrzostwach Europy. Obecnie zajmuje on dalekie, 22 miejsce w rankingu UCI, ale scratch jest dyscypliną bardzo nieprzewidywalną. Tekliński zna tor w Pruszkowie jak własną kieszeń, bo na co dzień trenuje właśnie tutaj.

Szanse kobiet na MŚ w Pruszkowie 2019

Wśród kobiet największe szanse medalowe ma Justyna Kaczkowska, obecnie trzecia zawodniczka rankingu UCI w kategorii wyścig indywidualny na dochodzenie. To zaledwie 21-latka, ale ma już na koncie tytuły mistrzyni Europy i mistrzyni świata juniorek (oba tytuły zdobyła w 2015), ma też na koncie już pięć medali mistrzostw Europy elity.