Kołdra obciążeniowa w walce z bezsennością

Czym są kołdry sensoryczne?

Kołdry obciążeniowe, inaczej „sensoryczne” to nic innego jak klasyczne wersje okryć znanych z naszych sypialni, jednak z zupełnie innym wypełnieniem. Nie znajdziemy tam pierza czy piór, które - choć są wygodne - często działają mocno alergicznie i podrażniająco. Kołdry Senso-Rex® posiadają wkład złożony ze szklanych mikrokuleczek, niewyczuwalnych przez normalny dotyk, jednak istotnych z punktu widzenia naszych wewnętrznych receptorów. Takie kuleczki są cięższe, niż inne materiały, a więc powodują niewielki ucisk podczas snu. To z kolei determinuje uruchomienie produkcji serotoniny („hormonu szczęścia”) i zahamowanie wydzielania się kortyzolu, odpowiedzialnego za utrzymywania ciała w stanie napięcia. Kołdra sensoryczna, aby działała prawidłowo, musi być dostosowana do naszych indywidualnych cech. Waga kołdry powinna stanowić 10 proc. ciężkości ciała osoby użytkującej.

Właściwości zdrowotne

Kiedy nasz mózg dostaje informacje od wewnętrznych receptorów, że nasze ciało jest otulone (a więc bezpieczne), zaczyna inaczej regulować system nerwowy. Napięcie się obniża, stres znika (kortyzol nie wydziela się), a my mamy szansę na spokojny i co ważne - głęboki sen. Wieloletnie badania nad wpływem nacisku na regulowanie systemu nerwowego dowiodły, że kołdry sensoryczne mają bardzo korzystny wpływ na leczenie także dziecięcych zaburzeń typu ADD i ADHD, zespołu Aspergera, autyzmu, a także pomagają w niwelowaniu skutków działania przewlekłego stresu i bezsenności. U dorosłych pomagają w zwalczaniu przewlekłego napięcia, stresu, stanów lękowych i zaburzeń snu. Osoby starsze, używające kołder sensorycznych, mogą liczyć na łagodzenie przebiegu chorób Alzheimera i demencji starczej. Obciążeniowe właściwości kołder Senso-Rex®, poprzez głęboki nacisk na ciało, wpływają pozytywnie na odbieranie bodźców zewnętrznych. Obniżają też poczucie niepewności i odizolowania oraz lepszą kontrolę swoich emocji.

Ile kosztuje kołdra sensoryczna?

Na rynku istnieje wiele produktów oznaczonych jako „terapeutyczne” czy „sensoryczne”. Warto jednak zwrócić uwagę na ich wypełnienie. Niejednokrotnie do produkcji koców i kołder niższej jakości stosuje się wkład w postaci kuleczek, ale plastikowych, a nie szklanych. Kołdry Senso-Rex® są wykonywane ręcznie, w 100 proc. z organicznej bawełny, która posiada specjalne certyfikaty jakości. Te egzemplarze są też pikowane i zszywane w kwadraty, co gwarantuje optymalny ciężar i stosowne rozłożenie obciążenia na całej powierzchni produktu. Dobrej jakości kołdra sensoryczna Senso-Rex® dla dorosłych mieści się w przedziale cenowym od 249 zł do 649 zł. Z kolei egzemplarze przeznaczone dla dzieci, to koszt oscylujący wokół 199 zł - 299 zł. Warto jednak orientować się w wyprzedażach czy promocjach typu „Black Friday”, gdzie - w przypadku kołder Senso-Rex® - zamawiając jedną, drugą otrzymujemy gratis.

