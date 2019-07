Kolej dużych prędkości. Z Warszawy do Poznania w mniej niż dwie godziny – przez CPK. Prędkość: ponad 250 km/h

Trasa z Poznania, przez Kalisz i Łódź, do Warszawy to nowa tzw. „szprycha” nr 9. Spółka CPK, planująca super lotnisko pod Warszawą zaprezentowała w sumie dziesięć tras kolejowych. Jedną z nich jest właśnie połączenie ze stolicą Wielkopolski. Pociągi będą na niej pędzić z prędkością co najmniej 250 km/h. Właśnie rozpoczęły się regionalne konsultacje w tej sprawie.

„Szprycha” nr 9 docelowo połączy Warszawę z Poznaniem, Kaliszem i Łodzią. Po drodze pociągi zatrzymywać się będą w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Przejazd do stolicy Wielkopolski zajmie 1 godz. 55 minut, czyli godzinę krócej niż obecnie. Z Kalisza do Warszawy przejedziemy w 1 godz. 25 minut.

Na razie nie wiadomo do kiedy powstaną zapowiadane szprychy. Wstępny termin realizacji to „do 2040 roku”. Władze CPK sugerują, że jeszcze przed otwarciem lotniska gotowy będzie fragment „szprychy” z Warszawy do Łodzi. Oznacza to, że ten odcinek powinien być gotowy mniej więcej w 2026 roku.