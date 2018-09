Kolej na Wawer! Moc atrakcji w dzielnicy

Już 16 września mieszkańcy dzielnicy Wawer będą żyć przejazdem zabytkowej kolejki parowej, która po raz 5 przejedzie przez dzielnicę w ramach wydarzenia "Kolej na Wawer – Kultura i Natura". Przejazdowi będą towarzyszyć występy artystyczne na stacjach PKP i na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy w Międzylesiu, gdzie od godziny 14 odbędzie się piknik rodzinny z koncertami, pokazami muzycznymi i warsztatami. Całość zakończy koncert zespołu Bracia o godz. 19.00. Piknik odbędzie się także na stadionie Syrenki w Marysinie.

- To największe w tym roku wydarzenie kulturalne w dzielnicy, w związku ze 100-leciem niepodległości Polski. Oprócz przejazdu przez Wawer zabytkowego pociągu i koncertu zespołu Bracia przez dzielnicę przejedzie także parada zabytkowych samochodów i motocykli – podkreśla zastępca burmistrza dzielnicy Wawer, Leszek Baraniewski.

Parada wystartuje ok. godz. 15.15 ze Stadionu Syrenki w Marysinie przy ul. Starego Doktora. Parada przejedzie przez dzielnicę do Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1. Na obiekcie Syrenki w godz. 14 – 17 na gości będzie czekał piknik rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych, połączony z koncertem zespołu „Melodia Band” - muzyków związanych z programem TV „Jaka to melodia”, spektaklem dla dzieci „Pinokio”, oraz występami tancerzy z Wawerskiego Centrum Kultury filia Marysin, animacjami i warsztatami.

Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie na kilku równoległych płaszczyznach. W pociągu oraz następnie na pikniku w Międzylesiu uczestnikom będzie towarzyszył sobowtór Marszałka Piłsudskiego w asyście Legionistów, a w Kinokawiarni Stacja Falenica przy PKP Falenica odbędzie się koncert z piosenkami z lat '20 i '30 XX w.

Na wszystkie wydarzenia zapraszają Zarząd Dzielnicy Wawer i Wawerskie Centrum Kultury.

Dzielnica Wawer jest największą i najbardziej zieloną częścią Warszawy, jest też dzielnicą składającą się z osiedli, które łączą i dzielą tory kolejowe, a widok pędzącego pociągu jest nieodłącznym elementem wawerskiego krajobrazu. Stąd też pomysł, aby to kolej stała się ruchomym centrum wydarzeń artystycznych i podróży w czasie. Aby przejazd był atrakcyjny dla mieszkańców korzystamy z taboru kolei zabytkowych skansenu w Chabówce. Podróżni mają możliwość przeniesienia się nie tylko w przestrzeni ale i w czasie, są obserwatorami i uczestnikami barwnych, kostiumowych atrakcji i animacji artystycznych rozgrywających się zarówno w pociągu jak i na peronach stacji kolejowych. Celem wydarza jest popularyzacja historycznej tożsamości mieszkańców Wawra związanej z istniejącą linią kolejową, wzdłuż której rozwijała się obecna dzielnica Wawer.

Wstęp na pikniki i koncerty jest bezpłatny. Więcej informacji na www.wck-wawer.pl lub na profilu Wawerskiego Centrum Kultury na Facebooku.