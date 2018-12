Koleje Mazowieckie drżą przed gigantyczną podwyżką ceny prądu. "Koszty nie do udźwignięcia dla spółki". Zapłacimy więcej za bilety?

Podwyżka cen prądu dla Kolei Mazowieckich

PKP Energetyka - dostawca prądu dla spółki Kolei Mazowieckich wystosował pismo informujące o nowym cenniku na rok 2019. Z jego treści wynika, że KM od nowego roku zapłacą za prąd blisko 80-procent więcej niż dotychczas. Według zarządu spółki taka oferta jest nie do przyjęcia i może przyczynić się do upadku Kolei Mazowieckich. Robert Stępień, prezes spółki KM zdradził, że według obowiązującej umowy koszt megawatogodziny to około 250 złotych. Jeśli zostaną objęci nowym cennikiem, koszt ten wzrośnie do około 470 złotych. Na antenie Radia Dla Ciebie Stępień odniósł się do oferty PKP Energetyki.

-To są kolosalne pieniądze, nie do udźwignięcia zarówno dla spółki, jak i samorządu województwa - powiedział w RDC Robert Stępień. Nie do udźwignięcia są także dla pasażerów. Stępień jasno zakomunikował, że nie wyobraża sobie podwyżki cen biletów w tak wielkim stopniu.

Koleje Mazowieckie protestują

Koleje Mazowieckie nie pozostawiły pisma PKP Energetyki bez odpowiedzi. Adam Struzik, polski polityk pełniący rolę marszałka województwa mazowieckiego ujawnił część apelu KM. Możemy w nim poznać oficjalne stanowisko KM, które mówi jasno: nowe warunki umowy są dla nas nie do zaakceptowania. Koleje Mazowieckie wyliczyły, że planowana podwyżka sięga niemal 80-procent w stosunku do obowiązującej stawki. W przeliczeniu na złotówki daje to przeszło 70 milionów złotych.

PKP Energetyka: doszło do nieporozumienia

Przedstawiciele PKP Energetyki sugerują, że obawy KM wynikają z nieporozumienia. Radio Dla Ciebie dowiedziało się, że dostawca prądu dopiero zamierza negocjować stawki z Kolejami Mazowieckimi, a cennik przesłany do KM to oferta dedykowana nowym klientom. Ze względu na wieloletnią umowę, cena oferowana Kolejom Mazowieckim ma być niższa niż ta przedstawiona na piśmie.