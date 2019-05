Koleje Mazowieckie, Warszawa. "Ludzie podróżują gorzej niż bydło". Sfrustrowany mężczyzna apeluje o wspólną walkę o prawa pasażerów

- Ponieważ nie należę do ludzi, którzy przyjmują z pokorą takie okoliczności, jak niespodziewane ograniczenie składu odjeżdżającego z Mińska o godzinie 6.47 do dwóch jednostek (co jest jednoznaczne ze zmuszeniem pasażerów do podróżowania w warunkach urągających godności), wysłałem dziś do Kolei Mazowieckich wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wklejam poniżej - napisał jeden z mieszkańców podwarszawskiej miejscowości na publicznej grupie. Mężczyzna, niezadowolony ze zmian Kolei Mazowieckich, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zachęca innych internautów do wysyłania stworzonego przez niego wniosku. - Jeżeli ktoś uważa, że takie rzeczy nie powinny się dziać, jeśli ktoś czuję potrzebę walczenia o swoje, zachęcam do kopiowania tego wniosku i kierowania na adres: skargi@mazowieckie.com.pl oraz do wiadomości: adam.struzik@mazovia.pl oraz urzad_marszalkowski@mazovia.pl - dodaje niezadowolony pasażer.

Nie chodzi o to, żebym wierzył, że uda się coś zmienić. Chodzi o to, żeby walczyć o swoje i narobić zamieszania. Nawet jeśli odbiję się od muru urzędniczej obojętności w KM, nawet jeśli dostanę w odpowiedzi stek bzdur, to i tak uważam, że warto działać, warto cisnąć, warto robić koło pióra ludziom, którzy nie myślą i podejmują takie decyzje. Im więcej osób zareaguje, tym większa szansa na normalność - podkreśla mężczyzna.

Wniosek, do którego wysyłki zachęca mężczyzna, dotyczy udostępnienia informacji publicznej. Powołując się na Konstytucje RP i ustawę o dostępie do informacji publicznej, pasażer zwraca się do KM z pytaniami m.in. dlaczego zmniejszono skład porannego pociągu, a także pyta - czy ta kwestia była konsultowana z mieszkańcami. W dalszej części "wniosku" widać już złośliwości i frustrację pasażera, który prosi m.in. o "o wskazanie funkcji/stanowiska oraz właściwej jednostki/komórki organizacyjnej, celem podjęcia dalszych kroków zmierzających do ukarania osób odpowiedzialnych za upokorzenie setek pasażerów zmuszonych do odbywania podróży w warunkach urągających ludzkiej godności" albo "chciałby ustalić, czy działania spółki są tylko wypadkową głupoty, ignorancji i pogardy dla pasażerów, czy też trzyjednostkowy skład został przeniesiony na inną trasę w wyniku nacisków jakiegoś politycznego watażki (posła, senatora, itp), który obiecał sołtysowi, że załatwi mieszkańcom swojej rodzinnej wsi komfortowe warunki podróży". W dalszej części swojej korespondencji podkreśla, że czasy uległy zmianie i ma nadzieję, że dzięki internetowym grupom uda się wspólnie wpłynąć na działania spółki KM. "Byłoby niezmiernie miło ze strony Państwa spółki, gdybyście raczyli zastosować wobec pasażerów chociażby standardy transportu bydła, określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, zgodnie z którym dla sztuki bydła (w zależności od kategorii) w transporcie kolejowym należy przeznaczyć miejsce o powierzchni od 0,4 do 1,6 m²" - dodaje niezadowolony pasażer w swojej korespondencji.