Koleje Mazowieckie zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

- Dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie w 27. Finał WOŚP. Dziękuję za oprawę jaką nadaliście temu wydarzeniu. To cudownie brać udział w akcji, która łączy, a nie dzieli Polaków. Dlatego zapewniam, że graliśmy, gramy i będziemy grali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Na monitorach w pociągach Kolei Mazowieckich można było zobaczyć film promujący 27. Finał WOŚP, a kolejarze w zielonych mundurach pojawili się w transmisji z finałowego studia WOŚP 13 stycznia, o godzinie 17:30 w TVN24 oraz o 18:20 w telewizji TTV. Podczas transmisji Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich, otrzymał od Jurka Owsiaka puchar „Za wspaniałą współpracę

z Fundacją przy 27. Finale WOŚP”.

Aukcje Kolei Mazowieckich dla WOŚP cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jazda na symulatorze „Elfa”, czyli pojazdu EN76, została wylicytowana za 1 476 zł, a do licytacji przystąpiły 23 osoby. Przejazd w kabinie maszynisty pociągu „Słoneczny” wylicytowano za kwotę 6 201 zł, a w rywalizacji wzięły udział 22 osoby. Wciąż można licytować kalendarz na 2019 rok, wydany z okazji 15-lecia istnienia Kolei Mazowieckich.

Coroczne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania środków na wsparcie polskiej medycyny. Jej najistotniejszym elementem jest jednodniowa zbiórka publiczna, która odbywa się co roku w drugą niedzielę stycznia. Angażuje się w nią ponad 1700 sztabów w całej Polsce i na świecie oraz 120 tysięcy wolontariuszy kwestujących tego dnia na rzecz WOŚP. Celem tegorocznego Finału będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki wysokospecjalistyczne, które diagnozują i udzielają pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnostyki i leczenia najtrudniejszych przypadków. W realizacji celu 27. Finału WOŚP Fundacja skupi się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej.W realizacji celu 27. Finału WOŚP Fundacja skupiła się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane urządzenia, jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii.

27. Finał to dzień, który zapisze się tragicznie w historii ze względu na smutne wydarzenie, jakim było zabójstwo Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. To także Finał, podczas którego zadeklarowano rekordową kwotę, która dodana do łącznego wyniku z wcześniejszych Finałów WOŚP daje sumę ponad MILIARDA złotych podczas 27 lat grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!