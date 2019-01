Koleje Mazowieckie zapłacą gigantyczny rachunek. Mniej pociągów, dużo droższe bilety. Winne jest PKP?

PKP Energetyka SA poinformowała we wrześniu tego roku Koleje Mazowieckie o znaczących podwyżkach cen. W odpowiedzi, KM wystosowały własne stanowisko, w którym wyliczają koszty związane ze zmianami cen energii.

Koleje Mazowieckie podwyżki cen

Mazowiecka spółka wystosowała pismo, wyjaśniające jej stanowisko w związku z podwyżkami cen, które narzuciły na nią Polskie Koleje Państwowe. Znaczący wzrost cen prądu oznacza, że firma będzie musiała tylko w przyszłym roku zapłacić o ponad 37 milionów złotych więcej niż w obecnie. Jeśli jednak podwyższone stawki za energię trakcyjną będą obowiązywały przez cały 2019 rok, KM straci 71,6 mln zł.

Oznacza to, że ceny biletów miesięcznych zdrożeją. Za okresowe przejazdy z Warszawy Zachodniej do Warki zapłacimy o prawie 50 złotych miesięcznie więcej (355 zamiast 306 złotych), a z Warszawy Gdańskiej do Mławy 549 złotych zamiast 473 zł.

Spółka wyliczyła także ile kosztować będzie pasażerów przejazd na uczęszczanych trasach:

Warszawa Śródmieście - Skierniewice - 19,60 zamiast 16,90

Warszawa Zachodnia - Warka 17,75 zamiast 15,30

Tłuszcz - Wołomin 9,40 zamiast 8,10

Warszawa Gdańska - Mława 30,51 zamiast 26,30

Piława - Otwock 12,18 zamiast 10,50

Koleje Mazowieckie problemy

Tak istotne podwyżki dotkną nie tylko pasażerów, ale także samą spółkę.