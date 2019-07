Kolejna gwiazda odwiedzi Plażówkę na Saskiej Kępie ! Znacie ich hity ?

24.07 wystąpi BLAUKA to zespół Georginy Tarasiuk zwyciężczyni Szansy na Sukces ma swój projekt teraz dostali chillowy przebój roku chilli zet

Blauka wraz z Plażówka Saska anonsuje koncert!

Już 24.07 zespół Blauka wystąpi na scenie Plażówki i zagra materiał z nadchodzącego wielkimi krokami albumu.

Wielka gratka dla tych, którzy już poznali twórczość Blauki i znają temat, gdyż będą mieli niebywałą okazję usłyszeć nowe piosenki.

Wielka gratka również dla tych, którzy Blauki nie znają, bo będą mieli okazję ją poznać jako zespół jeszcze nie zmęczony ogólnopolską sławą i blichtrem.

Wstęp BEZPŁATNY.

Skład zespołu:

Georgina Tarasiuk - wokal

Piotr Lewańczyk - gitara basowa

Krzysztof Kawałko - gitara

Kacper Stolarczyk - gitara

Rafał Łępa - instrumenty klawiszowe

Wiktoria Jakubowska - perkusja

Blauka to polski zespół tworzący muzykę z pogranicza rock/indie/vintage. Gatunek nazywany jest przewrotnie przez twórców jako „retrospektywny rock rekreacyjny”, który w zasadzie mówi tyle samo niewiele, a o ile ciekawiej brzmi. Pomysłodawcami i założycielami Blauki jest duet pisarsko-kompozytorski w osobie Georginy Tarasiuk- autorki tekstów i muzyki oraz Piotra Lewańczyka- basisty i producenta muzycznego.

Zespół wydał trzy single będące zapowiedzią płyty:

- Figle zuchwałe (https://www.youtube.com/watch?v=aeT1_bjtGuo)

- Zawzięcie (https://www.youtube.com/watch?v=-_LceOUA2Fk)

- Fantazmat (https://www.youtube.com/watch?v=LaVBwl8i9Xc)

Blauka to spostrzegawcze, często humorystyczne teksty piosenek skrywające zbiór przemyśleń, marzeń i galimatiasów ludzkich relacji we współczesnym świecie. Ich piosenki charakteryzuje rzadko spotykane podejście do kompozycji muzycznej, wrzucone do abstrakcyjnego worka pełnego groteski, absurdu i dystansu do samych siebie.

Więcej informacji na:

link do wydarzenia

https://www.facebook.com/events/914239845585462/