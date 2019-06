Kolejne dwie pary powalczą o milion złotych ["Postaw na milion", odc 12]

[patronat NaM]

Andrzej Kuszneruk i Mateusz Iwanowski

Mateusz uwielbia sporty walki – dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski w MMA. Jest również instruktorem boksu. Andrzej uwielbia Tolkiena a jego ulubioną książką jest Hobbit. Słucha muzyki Hansa Zimmera. Marzy o wyjeździe wraz z synem do Nowego Jorku. Mateusz chciałby zbudować dom.

Sylwester Piros i Agata Piros

Największą przygodą życia Agaty był udział w Wyścigu Autostopowiczów z Politechniki Warszawskiej do Grecji. Jest fanką kuchni swojej mamy. Sylwester uwielbia oglądać sport i westerny. Interesuje się historią. Agata marzy o zwiedzaniu świata, a Sylwester o dużej wygranej w totolotka.

Ojciec i córka mieszkają we wsi Strych gmina Maciejowice. Agata studiuje w Warszawie.

Czy którejś z par uda się wygrać główną wygraną? Tego dowiemy się w już w sobotę w ostatnim odcinku wiosennego sezonu "Postaw na milion".

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce przez TVP2 od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.