Kolejni śmiałkowie chcą wygrać milion złotych ["Postaw na milion", odc 10]

Jakub i Mikołaj poznali się w przedszkolu na placu zabaw i od tego czasu są przyjaciółmi. Łączy ich wiele wspólnych pasji, szczególnie zamiłowanie do sportu. Ich konikiem są skoki narciarskie i lekkoatletyka. Ich kolejną wspólną pasją jest historia rodzinnego miasta - Grabowa nad Prosną. Założyli Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne, które zajmuje się popularyzacją miasta. Organizowali np. piknik historyczny na którym urządzono rekonstrukcję, wykłady o historii miasta dla młodzieży, a także wystawy. Obecnie obaj mieszkają i studiują we Wrocławiu.

Piotr Zalega i Magdalena Zalega

Magda chce zostać ginekologiem położnikiem, podobnie jak tata. To on zaszczepił w niej tę pasję. Poza tym lubi aktywnie spędzać czas. Razem z tatą jeździ na wyprawy motocyklowe. Wiele lat szalała na motocyklach crossowych. Piotr już w dzieciństwie zakochał się w tym sporcie. Zaczął jeździć w wieku 13 lat. Jego pierwszym motocyklem był kultowy skuter Osa. Potem były WS-ki, Junaki i inne stare motory. Zawsze lubił motocykle ciężkie, czterosuwowe. Uwielbia też wędkowanie, wyrusza na połowy do Norwegii. Jego marzenie to podróż motocyklem po USA. Aktualnie oboje mieszkają w Skarżysku Kamiennej.