Kolejny przykład znieczulicy kierowcy autobusu. "Przyciął torbę mojej mamie i z nią odjechał"

"Drodzy sąsiedzi i znajomi z Tarchomina, szukam młodego człowieka, który wczoraj (06.09.18) uratował moją mamę z opresji po przykrym zdarzeniu na Białołęce. Zwracam się do Was z prośba o pomoc w znalezieniu tej osoby ponieważ moja mama bardzo chce podziękować" - napisała na sąsiedzkiej grupie Pani Magda w piątek ok. godz. 11. "Mama chciała wsiąść do autobusu 516 na przystanku Konwaliowa wczoraj o godzinie 18:53, w momencie kiedy wchodziła kierowca zamknął drzwi i przytrzasnął jej rękę razem z torebką i ruszył. Mama nie mogła wyswobodzić ręki, biegła kilkanaście metrów równolegle z autobusem próbując ją wyszarpnąć. Udało jej się, ale torebka została w środku. Kierowca nie zatrzymał się pomimo apelu pasażerów, a wiemy to dzięki młodemu mężczyźnie, który wysiadł na następnym przystanku i przybiegł do mamy z torebką" - opisuje sprawę kobieta.

Dzięki jej wiadomości udało się dotrzeć do pana, który pomógł poszkodowanej kobiecie. Jak podkreśla bohater, jego zachowanie było zwyczajnym ludzkim odruchem i każdy powinien zachować się w tej sytuacji dokładnie tak samo. "Jestem przerażona zachowaniem kierowcy i jak tragicznie mogła się ta sytuacja zakończyć" - dodaje córka poszkodowanej.

A wy spotkaliście się z podobnymi sytuacjami?

Jak złożyć skargę na kierowcę?

Przypominamy, że w przypadku takiej sytuacji można zgłosi niewłaściwą pracę kierowców, wypadek a także innego rodzaju zdarzenia np. uszkodzenia lub zabrudzenia odzieży w pojeździe pod numerem 192 85 – kontakt dyżurny, bieżący (wyłącznie w dniu zdarzenia).

Oprócz tego skargi, wnioski i pochwały można składać także pod numerem telefonu 22 568 75 19 (czynny w dni powszednie w godz. 7.00-15.00), mejlowo na adres: skargi@mza.waw.pl, hbud@mza.waw.pl i korespondencyjnie: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa.

Wskazane jest zapamiętanie jak największej liczby szczegółów związanych ze zdarzeniem. Dane te, takie jak: czas (godzina i minuta) zdarzenia, miejsce zdarzenia, numer rejestracyjny, numer taborowy lub numer linii, pozwolą na jednoznaczne zidentyfikowanie autobusu)