Kolekcja Leroy Merlin jesień zima 2018/2019. Komfortowy i zdrowy dom

Dopuszczalny poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 wynosi 40 ug/m3 a dla PM2,5 -25ug/m3. Z badań wynika, że zimą w naszych mieszkaniach oddychamy powietrzem, które jest niemal dwukrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Znając zagrożenia dla naszego zdrowia możemy je wyeliminować dostępnymi powszechnie środkami.

Klimat naszego domu w znacznym stopniu zależy od nas

Kompleksowe działania nie tylko zmniejszą ryzyko zachorowań ale też spowodują znaczące oszczędności w wydatkach na nośniki energii. Jednocześnie podniesie się komfort naszego życia.

W naszych domach i mieszkaniach powinniśmy zadbać o obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, właściwą regulację temperatury i wilgotności, wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu.

W prosty sposób możemy sami kontrolować poziom komfortu pomieszczeń, w których przebywamy. Do tego celu wystarczą: termometr, higrometr i aplikacja na smartfony służąca do mierzenia poziomu hałasu. Trzeba też zwracać uwagę na komunikaty o zanieczyszczeniu powietrza.

Czyste powietrze

Najprostszym sposobem uzyskania czystego powietrza w pomieszczeniu jest częste wietrzenie oraz zapewnienie prawidłowej wentylacji. Do tego celu warto zastosować nawiewniki w oknach, które pozwalają na kontrolowany napływ powietrza oraz wyciągi wymuszające jego obieg. W szczególności dotyczy to kuchni i łazienki. Jakość powietrza w domu znakomicie poprawiają nowoczesne i wydajne urządzenia filtrujące - oczyszczacze powietrza wyposażone w filtr HEPA oraz rośliny (bluszcz, lipka, paproć, dieffenbachia, fikus). Rośliny doniczkowe są naturalnym sprzymierzeńcem w nawilżaniu i odświeżaniu powietrza, zwłaszcza wtedy gdy nie możemy otworzyć okien.

Komfort cieplny i poziom wilgotności

Komfort cieplny w dużej mierze zależy od indywidualnych preferencji. Osoby starsze oraz dzieci lepiej czują się w pomieszczeniach o wyższej temperaturze. Osoby aktywne fizycznie preferują niższe temperatury. Alergicy z kolei wolą przebywać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Optymalne dla ludzi zdrowych parametry temperatury w pomieszczeniach to 18 oC - 21 oC (łazienka: powyżej 25oC, pokój dzienny: 21oC, sypialnia: 18oC, kuchnia: 19oC). Podczas nieobecności domowników warto obniżyć temperaturę do ok. 16oC.

Nowoczesne termostaty i automatyczne programatory pozwalają na precyzyjną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu i w określonych godzinach. Podczas budowy lub modernizacji dom należy zastosować odpowiednie grzejniki i nowoczesną instalację grzewczą. Warto rozważyć zastosowanie urządzeń, którymi można sterować przy pomocy smartfonów. Powinniśmy też pamiętać, że nawet najbardziej nowoczesne urządzenia grzewcze nie dadzą pożądanych efektów jeśli nie zadbany o właściwą izolację termiczną. Oszczędność nośników energii to znaczące oszczędności w budżecie domowym oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

O tym jak ważna jest prawidłowa wilgotność powietrza w domu przekonujemy się zazwyczaj w zimie gdy grzeją kaloryfery. Skutki przesuszonego powietrza odczuwamy gdy wilgotność wynosi poniżej 30%. Łzawią nam oczy, piecze skóra, szybciej „łapiemy” infekcje. Tymczasem zimą w zamkniętych pomieszczeniach może spaść nawet do 10%. W takiej sytuacji nie pomogą mokre ręczniki rozłożone na kaloryferach albo pranie rozwieszone w sypialni. Jedyny ratunek w nowoczesnych nawilżaczach powietrza. Warto o tym pomyśleć gdy mieszkają z nami małe dzieci lub osoby chore. Pamiętajmy, by nie dopuścić do nadmiernej wilgotności, która sprzyja rozwojowi grzybów.

Dokuczliwy hałas

Hałas panujący wokół nas rzadko postrzegamy jako zagrożenie dla naszego zdrowia. Tymczasem badania wykazują, że długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach, gdzie natężanie hałasu przekracza 40 db niekorzystnie wpływa na komfort życia i jest powodem wielu dolegliwości. Przyjmuje się, że poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekraczać 30 db w nocy

i 40 db w ciągu dnia. Jeśli mieszkamy w centrum miasta, lub mamy hałaśliwych sąsiadów możemy poprawić komfort akustyczny naszego mieszkania np. naprawić głośno pracująca lodówkę, kapiący kran. Warto rozważyć stosować grubych wykładzin podłogowych, dywanów, zasłon, rolet i żaluzji.

W skrajnych przypadkach stosujemy izolację akustyczną (maty izolacyjnej) na podłodze, ścianach oraz suficie.