Kolizja Praga Południe. Zderzenie aut na Wale Miedzeszyńskim [ZDJĘCIA]

Groźnie wyglądająca kolizja na Pradze Południe

Na Pradze Południe doszło do poważnie wyglądającego wypadku. Audi stało przed przejściem dla pieszych na lewym pasie jezdni, gdy w jego tył uderzył dostawczy volkswagen. Pod niego wbiło się osobowe renault. Do zdarzenia doszło ok. godz. 22 w poniedziałek, 25 lutego samochód na Wale Miedzeszyńskim wysokości ulicy Wojsławickiej. Pojazdy poruszały się po jezdni w kierunku centrum.

Na miejscu szybko pojawiły się zastępy straży pożarnej i policja. Przejazd Wałem Miedzeszyńskim został zablokowany na czas usuwania skutków zderzenia. Na szczęście nikt nie został ranny.

