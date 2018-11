Kolorowa Warszawa z przełomu XIX i XX wieku. Nietypowe ujęcia stolicy znalazły się w Bibliotece Kongresu USA [ZDJĘCIA]

Gazownia Warszawska. Wyjątkowy zabytek, który wciąż stoi opuszczony [ZDJĘCIA]

red

Gazownia na Woli, przy Kasprzaka, to miejsce wyjątkowe. Powstała w 1888 roku, po dwóch latach budowy. Zakład zapewniał paliwo do lamp gazowych, które oświetlały warszawskie ulice. Zniszczony w czasie wojny, odbudowany i uruchomiony już w czerwcu 1945. Gazownia działała do 1978 ro...