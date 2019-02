Kolorowa zabawa na Narodowym. Fani Slime spotkają się w Zimowej Krainie

Już 9 i 10 lutego na PGE Narodowym Slimebox zaprasza do swojego wyjątkowego i kreatywnego świata!

Już po raz drugi będziecie mieli okazję spotkać się na jedynym takim evencie dla fanów SLIME w Europie!

Organizatorzy szykują aż dwa dni szalonej zabawy. Będą na was czekać aż trzy kreatywne sale, każda w zupełnie innym klimacie, wszystko zamknięte w magicznej zimowej scenerii.

Co będzie się działo? Slimbox na PGE Narodowym to:

infinity pool z widokiem na Zimowy Narodowy,

wyjątkowa sala, w której poznacie moc fluo kolorów!

możliwość zanurzenia się w brokacie

możliwość wejścia do wyjątkowej kuli śnieżnej

kreatywne konkursy i zabawy

[*} spotkania się z fanami slimowania spotkania z ulubionymi Influencerami takimi jak: Mela Modela, Agata Gładysz, Weronika Juszczak, Kaja Jabłońska, Oliwia Klinke oraz inni!

POP UP SHOP Slimeboxa

Za bilety na Slime na Narodowym trzeba zapłacić 50 zł. Rodzice dzieci powyżej 6 roku życia nie muszą kupować dla siebie biletów wstępu. Dzieci podczas zwiedzania trzech kreatywnych sal będą pod opieką profesjonalnych animatorów.