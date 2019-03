Kolska Klub, Warszawa. W stolicy powstał klub inspirowany legendarną izbą wytrzeźwień [ZDJĘCIA]

Placówka dziś tożsama z ulicą Kolską działa tam od lat 60. ubiegłego wieku. Początkowo jako Izba Wytrzeźwień m.st. Warszawy, dziś już Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych. "Kolska" tak silnie zakorzeniła się w warszawskim słowniku, że doczekała się wielu nawiązań w sztuce. Choć o "Kolskiej" śpiewał już świętej pamięci Stasiek Wielaniek z Kapeli Czerniakowskiej, to w dzisiejszych czasach szczególnie ukochali ją sobie warszawscy raperzy. W ich tekstach znajdziemy całe mnóstwo odniesień do stołecznej izby wytrzeźwień. Począwszy od Bez Cenzury, gdzie wspomniał o niej Ero ("To nie drinki z parasolką / w klubach wóda z kolką / miejski folklor i rachunki za Kolską"), przez Pyskatego ("Kiedyś dołek, a na Kolskiej miałeś swe wyro / dziś nowe lokum, a na koncie 30-letni wyrok"), po R.A.U-a ("Kocham ten stan, że kiedy jak się ocknę / to pływam po parkiecie, a nie kimam na Kolskiej"). A to zaledwie kilka z całej gamy przykładów. Trudno wyjaśnić, na czym polega fenomen "Kolskiej", jednak jak widać cieszy się ona naprawdę sporą popularnością. W takim razie... dlaczego by nie otworzyć klubu nocnego inspirowanego słynną wytrzeźwiałką?

Pod koniec lutego w imprezowej strukturze stolicy pojawił się nowy punkt. Od tej pory "Kolska" to już nie tylko niesławny ośrodek dla nietrzeźwych, ale i miejsce, w którym zabawa trwa do białego rana. Skąd pomysł na klub inspirowany placówką SODON?

Co odróżnia Kolską Klub od pozostałych imprezowni w stolicy? Znajdziemy tam sporo nieoczywistych i zaskakujących elementów. Należy wspomnieć o aranżacji łazienek, sali chilloutowej przypominającej do złudzenia izbę, poprzez prawdziwe alkomaty, stroje obsługi, aż po oryginalny sposób podawania alkoholu. - A to wszystko przy zachowaniu bardzo przystępnych cen. To trzeba zobaczyć i doświadczyć! - zachęca pan Piotr.

Kolska Klub – adres, ceny, imprezy, rezerwacje

Kolska Klub jest położony w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Sienkiewicza 6. Imprezy odbywają się tam w każdy piątek i sobotę. Przeważnie rozpoczynają się o godz. 21 i trwają do białego rana. Jak na razie wejście do Kolska Klubu jest bezpłatne, a na barze znajdziemy ciekawe i atrakcyjne promocje. Najbliższe wydarzenie to impreza z okazji Dnia Kobiet. Ósmego marca panie zostaną uraczone darmowym drinkiem, a panowie będą mogli skorzystać z dobrodziejstw baru w okazyjnych cenach.