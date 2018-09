Kompleksowe zarządzanie drukiem od OKI – oszczędności nawet do 30% na kosztach druku

Rozwój technologii informatycznych jest coraz większy i w istotny sposób wpływa na zmiany społeczno-gospodarcze i cały czas unowocześnia i transformuje procesy biznesowe. Cyfryzacja jest jednym z tych elementów, który może wpłynąć i wpływa na sposób funkcjonowania firm, organizacji i instytucji. Firmy coraz częściej szukając oszczędności czasu i pieniędzy sięgają po systemy zarządzania drukiem i optymalizacji obiegu dokumentów.

Czasem jest tak, że nawet proste prace biurowe - jak kopiowanie czy drukowanie - zajmują nam bardzo dużo czasu. Dlaczego? Drukarka stoi na biurku, skaner w korytarzu, a faks w sekretariacie piętro niżej. Coś, co powinno nam zająć tylko chwilę, nagle staje się bardzo czasochłonnym przedsięwzięciem, które potrafi wybić nas z rytmu wykonywanej właśnie pracy. Bywa też tak, że drukujemy coś po to tylko, żeby nie iść drugi raz do drukarki, a co okazuje się w późniejszym czasie wcale nam niepotrzebne. Są również firmy, które nadmiernie mnożą sprzęt drukujący, co w konsekwencji prowadzi do zbędnego zwiększenia kosztów związanych z wydrukami firmowymi. Sprawny obieg dokumentów w firmie jest w dzisiejszych czasach jak zdrowy układ krążenia dla organizmu. Jeśli wszystko działa jak należy, to mamy gwarancję optymalnego przebiegu wszystkich procesów, bezpieczeństwa poufnych informacji, oszczędzamy czas, pieniądze i unikamy niepotrzebnego stresu. Wiele firm zrozumiało tę prostą zależność, dlatego częściej decydują się na wdrożenie systemów inteligentnego zarządzania drukiem. Jak to działa? Co daje?

Sposób drukowania dopasowany do potrzeb i oszczędności do 30 proc.

Chcąc zredukować koszty druku i usprawnić system obiegu dokumentów zdecydowanie warto wdrożyć usługi zarządzania drukiem. Przykładem kompleksowej usługi zarządzania firmowymi wydrukami są rozwiązania Smart Managed Document Solutions (SMART) oferowane przez firmę OKI, które zapewniają wszystko, co potrzebne do poprawy procesów związanych z drukowaniem, zmniejszenia kosztów, zapewnienia bezpieczeństwa i sprawniejszego obiegu dokumentów, a także ekologicznego drukowania. Usługi SMART za pomocą zewnętrznego konsultingu pomagają dopasować proces drukowania w firmie do jej rzeczywistych potrzeb. Serce systemu SMART stanowi inteligentne i efektywne zarządzanie firmowymi procesami druku. Co dokładnie mogą zyskać firmy? Wdrożenie zarządzania drukiem od OKI pozwala zmniejszyć wydatki biurowe związane z drukowaniem nawet do 30%. W praktyce wszystkie działania składają się z 4 prostych kroków: oszacowania, propozycji, implementacji oraz zarządzania. Specjaliści OKI oceniają aktualną sytuację i potrzeby względem drukowania. Analizują liczbę wydruków, ich format (A4/A3) i rodzaj (mono/kolor), jak również aktualne wydatki, wydajność, wymogi zabezpieczeń oraz możliwości magazynowe. Co jest celem takiego działania? Na podstawie przeprowadzonego audytu i szacunków uzyskuje się dokładny obraz potrzeb firmy. Dzięki temu OKI rekomenduje sposób, w jaki można zoptymalizować pracę urządzeń biurowych, a firma dokładnie wie, jakie oszczędności przyniesie jej wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań. Krok trzeci to profesjonalne wdrożenie wspólnie uzgodnionej strategii. Usługa wdrażana jest kompleksowa – od urządzeń, poprzez materiały eksploatacyjne, aż do materiałów szkoleniowych dla zespołu IT. Po zakończeniu implementacji programu działań, firma wie dokładnie, ile i jakiego rodzaju dokumentów drukuje. Ta informacja pozwala z wyprzedzeniem zaplanować wydatki związane z drukowaniem. Ostatnim krokiem jest zarządzanie.

Dzięki dokładnemu raportowaniu firma jest na bieżąco informowana na temat wydruków i zoptymalizowanej infrastruktury druku. Zapewniając zmniejszenie kosztów w pierwszej fazie, OKI wciąż monitoruje potrzeby firmy i rekomenduje dalsze rozwiązania poprawiające m.in. zarządzenie dokumentami, obieg dokumentów cyfrowych i inne działania biurowe. Wpływa to nie tylko na poprawienie wydajności pracy i zmniejszenie wydatków związanych z drukowaniem poprzez optymalizację druku, ale także umożliwia dostęp do najnowszych technologii, pozwala nawet z rocznym wyprzedzeniem zaplanować budżet przeznaczony na wydruki czy też, zdejmując ciężar zarządzania infrastrukturą z firmy, powoduje, że nie musi ona martwić się konserwacją posiadanych urządzeń.

W ramach usług SMART dostępne są rozwiązania Smart Managed Document Services, które mają usprawniać przepływ prac nad dokumentami. Głównym ich założeniem jest cyfryzacja procesów dotyczących dokumentów poprzez takie połączenie sprzętu i oprogramowania, aby organizacja mogła zarządzać dokumentacją od danych wejściowych, poprzez jej przygotowanie, aż do wyników końcowych. Połączenie sprzętu i oprogramowania OKI powoduje, że operacje pobierania, dystrybucji, zarządzania dokumentami i druk są przeprowadzone efektywnie oraz zaimplementowane w firmie, co wpływa też na wzrost wydajności pracowników. Jak to działa? OKI poddaje analizie istniejący system zarządzania dokumentami i przedstawia rozwiązania optymalizujące oraz poprawiające efektywność obiegu dokumentów w firmie. Z myślą o klientach z dużych firm i korporacji została wprowadzona otwarta platforma sXP działająca na bazie serwisów internetowych. Dzięki niej można bezproblemowo zintegrować MFP OKI z firmowymi aplikacjami lub rozwiązaniami firm zewnętrznych. Umieszczenie sXP w samym centrum firmowych działań wpływa na wzrost wydajności pracy oraz usprawnienie procesów biznesowych, w których ważny jest obieg dokumentów

Jakie korzyści zyskuje przedsiębiorstwo, które się na taki system decyduje?

Dzięki wdrożeniu optymalizacji druku w ramach usług SMART firma szybko odczuwa korzyści, płynące z rozwiązań dostosowanych do jej potrzeb i wymagań. Dostaje bowiem informacje, które pomagają podejmować lepsze decyzje w kontekście usług, związanych z drukiem firmowym. Wdrażając rozwiązania SMART firma może całkowicie zdjąć ciężar zarządzania infrastrukturą i przekazać ją OKI. Wystarczy, że zdecyduje się na kontrakt serwisowy, aby opiekę nad całym procesem przejęli specjaliści z OKI. Ponadto firma otrzymuje lepszy zwrot z inwestycji w najnowszą technologię. Zyskuje nie tylko na obniżeniu kosztów drukowania, ale zwiększa również produktywność i lepiej chroni informacje biznesowe. Pakiet usług SMART zapewnia więc wszystko, co potrzebne do w zakresie druku: od poprawy procesów, związanych z drukowaniem, poprzez zmniejszenie kosztów, aż po zapewnienie bezpieczeństwa i sprawniejszy obieg dokumentów.

Firmy zainteresowane opisanym rozwiązaniem mogą skontaktować się z doradcą OKI wypełniając formularz znajdujący się pod adresem: http://zaoszczedznawet30procent.drukwfirmie.pl