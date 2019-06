Komunikacja miejska Boże Ciało. Czekają nas spore zmiany w ruchu

Autobusem linii 385 pojedziemy według sobotniego rozkładu jazdy. Podobnie jak linia nocnymi. Do obsługi linii 187 i 501 zostaną skierowane dłuższe autobusy. Linia 300 nie będzie kursowała tego dnia. Co więcej, jak informuje ZTM "tramwaje wybranych linii będą częściej podjeżdżały na przystanki: 2 w kursach podstawowych co 7,5 min, a w kursach dodatkowych z Tarchomina Kościelnego co 7,5 min przed południem i co 15 min po południu; 17, 24 i 26 co 7,5 min, a 31 co 5 min. Zostanie uruchomione kursowanie linii 41 z częstotliwością 10-15 min".

Metro będzie kursowało według piątkowego rozkładu jazdy. Pociągi SKM - zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy.

Piątek i sobota, 21 i 22 czerwca

W piątek, 21 czerwca dla autobusów i tramwajów będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy. Wybrane linie będą częściej podjeżdżały na przystanki. Kolejne zmiany czekają nas w sobotę, 22 czerwca. Tego dnia nie będzie kursowała linia 385.