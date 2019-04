Komunikacja Miejska w Warszawie. W biletomatach jest już do wyboru język ukraiński

Ukraińcy w Warszawie

Ukraińcy to coraz bardziej liczna mniejszość w Warszawie. Według danych warszawskiego ratusza, we wrześniu 2018 na pobyt stały i tymczasowy w naszym mieście było zameldowanych ponad 30 tysięcy osób tej narodowości. A domniemywać można, że niezameldowanych też jest sporo.

Tak duża grupa obywateli Ukrainy skłoniła Zarząd Transportu Miejskiego do podjęcia starań, mających na celu ułatwić im podróżowanie po Warszawie. W porozumieniu z operatorami obsługującymi automaty biletowe, wprowadzono więc do menu język ukraiński. Na razie pojawił się on w 1,5 tys. urządzeń. Będzie dostępny także w 583 nowych biletomatach, których montaż właśnie trwa.

Rok 2018 był rekordowy jeśli chodzi o wartość sprzedanych biletów. Wyniosła ona aż 955 019 882,10 zł. Warszawiacy najchętniej kupowali bilety w automatach stacjonarnych (na kwotę aż 605 mln zł). O prawie 13 procent wzrosła sprzedaż w biletomatach znajdujących się w tramwajach, autobusach i pociągach (łącznie 122 mln zł). Według szacunków ZTM, 2019 rok może być pod tym względem jeszcze lepszy./