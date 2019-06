Komunikacja miejska wakacje. Uwaga na utrudnienia w ruchu

"Część pojazdów z zawieszonych linii zostanie wykorzystana do uruchomienia linii zastępczych, które wozić będą pasażerów podczas zaplanowanych na wakacje remontów i inwestycji"- informuje ZTM .

Jak wyliczył Zarząd Transportu Miejskiego , w wakacje komunikacją miejską podróżuje o ok. 30 % mniej pasażerów. Musimy więc liczyć się z tym, że przez najbliższe tygodnie na ulice w dni powszednie wyjedzie o ok. 12 % mniej autobusów i prawie 18 % mniej tramwajów.

Kolejne zmiany związane są z liniami: 121, 131, 154, 156 i 178. Tramwaje linii : 1, 9, 17 i 33 w godzinach szczytu będą jeździły co 5 minut, linii 2 i 31 – co 4-5 minut, a linii: 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 i 41 – co 10 minut. Dobra wiadomość jest taka, że na tory wyjadą zabytkowe wagony linii turystycznej T. Wielu na pewno ucieszy fakt, że pociągi metra i Szybkiej Kolei Miejskiej będą jeździły bez zmian.

Zmiany od lipca

Ale to nie wszystko. Kolejne zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca. Wakacyjne rozkłady jazdy obejmą wówczas linie autobusów: 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 119, 124, 128, 131, 141, 150, 152, 155, 162, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 211, 210, 250, 262, 338, 340, 503, 504, 507, 511, 516, 518, 520, 521, 523, E-1, E-2, E-7, E-9, 704, 709, 710, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750 i L20. Zawieszone zostaną kursy szkolne autobusów linii 114, a od 8 lipca również kursowanie linii 308.