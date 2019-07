Komunikacja miejska, Warszawa. Jak często czyszczone są pojazdy? Tramwaje dwa razy w roku, autobusy co miesiąc

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego przyznał, że w zeszłym roku warszawskie autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewiozły aż... 1,2 miliarda pasażerów. Według danych ratusza codziennie z komunikacji miejskiej korzysta ponad połowa mieszkańców, a 71 proc. przynajmniej raz w tygodniu.

Warszawa od kilku lat wymienia flotę na nowszą. Pojawiają się nowe SKM-ki (21 nowych pociągów do 2023 roku), tramwaje (213 do 2022 roku) czy autobusy. W stolicy mamy więc względnie nowe pojazdy, jednak czy ich czystość jest na bieżąco monitorowana?

Radny Dariusz Lasocki złożył interpelację w tej sprawie. Odpowiedział mu wiceprezydent Robert Soszyński. Pisze on, że: "operator świadczący usługi na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego jest zobowiązany do należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd pojazdów oraz do zapewnienia ich czystości i właściwości stanu technicznego".

Jak często czyszczone są pojazdy komunikacji miejskiej?

Metro - zgodnie z odpowiedzią Soszyńskiego - czyszczone jest według Dokumentacji Systemu Utrzymania, którą uchwalił Urząd Transportu Kolejowego. W rozporządzeniu nie ma jednak podanej częstotliwości mycia pojazdów wewnątrz. Według standardów Metra Warszawskiego, poszycia siedzeń raz do roku przechodzą dezynsekcję, a dwa razy do roku dezynfekcję. Codziennie, w ramach obsługi pojazdów, czyszczone są zabrudzone fotele, lecz jedynie w razie konieczności.