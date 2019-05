Koncert Chórem za Europą. Piosenki Podsiadły, Korteza i Czesława Śpiewa w niezwykłym wykonaniu [ZDJĘCIA]

Rusza 6. sezon wydarzeń kulturalnych na placu Defilad

Hasło przewodnie 6. sezonu Placu Defilad to "Drugie Lato Wolności". Jest to nawiązanie do trzydziestej rocznicy pierwszych, demokratycznych wyborów z 1989 roku. Oficjalne otwarcie cyklu imprez artystycznych zaplanowano na 1 czerwca. Szczegóły w artykule poniżej.