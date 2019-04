Koncert Gramy dla Europy. Kortez, Zawiałow, Lemon... i wiele innych gwiazd zagra na błoniach PGE Narodowego [ZA DARMO]

Koncert dla Europy odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku na błoniach PGE Narodowego. To wyjątkowe wydarzenie zorganizowane zostało, aby razem świętować 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wstęp na koncert jest darmowy. Impreza wystartuje o godz. 18, a zakończy się równo o północy. Ale nie bez powodu...

- Punktualnie o północy, czyli dokładnie w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, koncert zakończymy uroczystym, symbolicznym odliczaniem od 28 do 1. Każda liczba wybrzmi w języku innego kraju Europy i oznaczać będzie kolejność wchodzenia do struktur Unii. Na finał zagramy i zaśpiewamy fragment Hymnu UE – Ody do Radości, który wykonają muzycy młodego i starszego pokolenia, artyści reprezentujący różne gatunki i stylistyki muzyczne, chóry, DJ-e, składy rockowe, klasyczne i dęte - zapowiadają organizatorzy.