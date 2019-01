Koncert Wiedeński w Teatrze Palladium w Warszawie

Zapraszamy na Koncert Wiedeński, który odbędzie się 15 marca o godzinie 17:00 w Teatrze Palladiu w Warszawie (ul. Złota 9). Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła Wdówka", "Księżniczka Czardasza" oraz "Kraina Uśmiechu". Publiczność usłyszy m.in.: Walc "Nad Pięknym Modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka sława to żart", Duet wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa" czy polkę "Tritsch- Tratsch". Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu.

Zapraszamy serdecznie!

Bilety 95 zł: Kasa Teatru - tel. 22 827 70 49, kasa@teatrpalladium.com, GRUPY POWYŻEJ 10 OS.- 504 091 909, Sklepy Media Markt, Księgarnie PWN online: kupbilecik.pl, biletyna.pl, palladium.pl, ebilet.pl, www.evenim.pl

https://www.kupbilecik.pl/impreza-33873-koncert.wiedenski.warszawa.html