Koncert zespołu TINARIWEN w czerwcu w Warszawie.

Muzyka Tinariwen to afrykański blues, rytm tradycyjnej muzyki regionu Południowej Sahary, dźwięki pustyni. Historia grupy zaczyna się w 1982 roku w obozie Tuaregów w Libii, skąd „gitarowi poeci i duchowi rebelianci” rozpoczęli swoją podróż na sceny świata. Według Roberta Planta (Led Zeppelin) i Thoma Yorke'a (Radiohead) grupa to nie tylko wykonawcy „world music”, lecz zyskała renomę, jako zespół rockowy.

Struktura Tinariwen jest otwarta i bardziej podobna do społeczności niż zespołu muzycznego. W 2001 roku stało się o nich głośno za sprawą słynnego FESTIVAL OF THE DESERT, co poskutkowało dalszymi występami na Roskilde w Danii oraz WOMAD (World of Music, Arts and Dance) w Wielkiej Brytanii. Muzycy zdobyli Europę unikalnym połączeniem elektrycznego bluesa i tradycyjnej muzyki Nomadów. Nikomu wcześniej nie udało się połączyć tak różnych kultur, w tak zrozumiały i przyswajalny sposób. Słuchając ich nagrań uzyskujemy potwierdzenie, że niezależnie od szerokości geograficznej pod którą żyjemy, uczucia takie, jak smutek czy tęsknota odczuwane są w podobny sposób i nie ma znaczenia, jak nazywa się muzykę, przy której o nich się śpiewa.

Pierwszy studyjny album zespołu Tinariwen, zatytułowany "The Radio Tisdas Sessions" ukazał się w 2002 roku. Druga płyta zespołu - "Amassakoul" przyniosła formacji rozgłos i zaowocowała koncertami na całym świecie, w tym u boku Carlosa Santany, czy The Rolling Stones. Podczas 54. gali nagród Grammy, album grupy "Tassiili" otrzymał tytuł "Płyty World Music Roku", a kolejne dwa (“Emmar” z 2014 roku oraz “Elewan” z 2017) zostały równie znakomicie przyjęte przez publiczność i krytyków. Utwory, które usłyszymy na koncercie, oprócz największych hitów zespołu, pochodzą z ich ostatniej płyty, która również zdobyła nominację Grammy w kategorii “Best World Music Album”. Szykujcie się na potężny, subsaharyjski podmuch gorącego powietrza!