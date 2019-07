Dobra wiadomość dla wszystkich fanów James’a Bay’a. Muzyk po raz pierwszy odwiedzi Polskę. Koncert odbędzie się w warszawskim klubie Stodoła. W 2014 roku artysta pojechał w trasę z Hozierem, ale dopiero po wydanej rok później debiutanckiej płycie, zrobiło się o nim głośno. W ubiegłym roku wydał kolejny album - „Electric Light”, w którym zmienił brzmienie znane z „Chaos And The Calm”. Klasyczne gitarowe dźwięki, połączone z nieco bluesowym wokalem zostały zastąpione większą ilością elektroniki i popu. Sam autor stwierdził, że nowa płyta była dla niego muzyczną ewolucją.

BON JOVI

Po niemalże sześcioletniej przerwie, Bon Jovi wyruszył w trasę koncertową zatytułowaną „This House Is Not For Sale Tour”. Na liście nie zabrakło Polski. Formacja wystąpi 12 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Tym samym będzie to pierwszy koncert Bon Jovi w stolicy Polski. Zespół może pochwalić się sprzedażą 130 milionów płyt. Na koncercie na pewno nie zabraknie największych hitów grupy takich, jak: „You Give Love A Bad Name”, „It’s My Life”, „Wanted Dead Or Alive” czy „Bad Medicine”.