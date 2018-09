Koneser Centrum Praskie. W dawnej fabryce wódek znów jest życie. Byliśmy tam przed otwarciem [ZDJĘCIA, WIDEO]

Ceglaną fabrykę Konesera zbudowano w 1897 roku. Kilka lat później była już jednym z największych producentów wódek w imperium rosyjskim. Rocznie wytwarzano tu 150 mln litrów alkoholu, głównie dla armii. Zakłady zbudowane z czerwonej cegły były dumą Pragi, a zapach spirytusu unosił się nad dzielnicą. Najbardziej czuć go było w 1915 roku. Armia Rosyjska wycofując się z Warszawy dostała rozkaz zniszczenia zapasów. Tego dnia cała Warszawa była pijana. Przez ulicę przelało się bowiem 10 milionów litrów wódki. Podobno niektórzy kładli się na ziemię, by pić prosto z rynsztoków.

Nowy Koneser, stara Praga

Zakłady nie przetrwały próby czasu. Po demokratycznych przemianach zaczęły stopniowo upadać. Ostatecznie, w 2007 roku, zakład zamknięto. Wtedy już pojawił się pomysł Centrum Praskiego Koneser. BBI Development kupił grunty za 200 milionów złotych i razem z Liebrecht & wooD (od 2014 roku) postanowił wydać kolejne 700 mln na rozrywkowe centrum Pragi.

Na terenie dawnej fabryki powstało wspomniane Muzeum Polskiej Wódki, przeniósł się tam m.in. Google Campus, zrzeszający start-upy, otwierają się knajpki, restauracje, a także spore centrum konferencyjno-rozrywkowe. To wszystko skupione wokół Placu Konesera, centralnej części inwestycji. Stąd rozchodzą się piesze ulice prowadzące do budynku „Rektyfikacji”, „Kordegardy” czy nowoczesnych obiektów kontrastujących z zabytkami.

- Otwarcie Placu Konesera zainauguruje całą serię wydarzeń. Koneser to jest pierwsze duże centrum live-stylowe w Polsce, o bardzo szerokim programie artystyczno-kulturalno-społecznym - mówi Magdalena Bartkiewicz-Podoba z Liebrecht & wooD. - W każdy weekend coś się będzie działo - dodaje.

W ceglanym budynku przy Nieporęckiej, pochodzącym z XIX wieku, dawniej powstawała wódka. Dziś w tym samym miejscu działa Google Campus, który stymuluje rozwój firm. Na Pradze rodzić ma się nowoczesny biznes. Amerykański gigant do dawnego magazynu spirytusu przeniósł się w zeszłym roku, gdy przy placu Konesera trwały jeszcze intensywne prace. Wcześniej przez dwa lata funkcjonował w zabytkowej „Kordegardzie”, przy Ząbkowskiej. Ta część Konesera powstała najwcześniej. Dziś są tam biura.

Tuż przy magazynie spirytusu, patrząc od strony ulicy Nieporęckiej, znajduje się budynek „Rektyfikacji”. Perełka XIX-wiecznych zakładów ciągle związana jest z alkoholową tradycją tego terenu. Dziś jest tu Muzeum Polskiej Wódki. - Francuzi mają cognac, Irlandczycy whisky, a Polacy wódkę - przekonuje Andrzej Szumowski, prezes fundacji Polska Wódka, człowiek, który doprowadził do otwarcia „domu wódki”, jak mówi o praskim muzeum. W środku nie tylko poznamy historię, ale także skosztujemy trunku. Wstęp kosztuje 40 zł. Muzeum jest otwarte przez cały tydzień.

Restauracje i bary

Koneser ma stać się nowym centrum Pragi. Pomoże mu w tym lokalizacja, u zwieńczenia Ząbkowskiej, która za kilka lat będzie połączona z Traktem Królewskim - pieszą kładką nad Wisłą. Będziemy tu przychodzić na jedzenie, m.in. indyjskie - Bombaj Masala, czy azjatyckie. Poza tym pojawi się tradycyjna polska kuchnia w restauracji Zoni, kierowanej przez Aleksandra Barona (znanego chociażby z Solca 44), a także WuWu, czyli przekąski Adrianny Marczewskiej znanej z „Top Chefa” (ziemniaki z gzikiem, tatar czy zimne nóżki).

Mocnym punktem alkoholowej strony Konesera jest Bar ¾ ukryty w muzeum. Znajdziemy tam drinki wymyślone w oparciu o tradycyjne polskie produkty na bazie rodzimej wódki. Nieco taniej możemy imprezować w kilkupoziomowym barze połączonym z klubem. W starym magazynie spirytusu otwiera go popularna Grupa Warszawa.

- Restauracje to nie tylko smaczne jedzenie, ale także piękne otoczenie. W miejscu gdzie kiedyś produkowano alkohol, będzie można kulturalnie spożywać ten alkohol z bardzo dobrą zakąską. W restauracjach znajdziemy smaki Indii, Polski i wielu innych krajów... To miejsce foodies - mówi nam Rafał Szczepański z BBI Development.

Przestrzeń otwarta

Prawie 9 tys. mkw. Konesera zajmą tereny otwarte: plac, alejki spacerowe oraz ścieżki otoczone odświeżonymi pozostałościami fabryki. W industrialny klimat wpasowuje się centrum konferencyjno-eventowe oraz część wystawiennicza. W dwóch budynkach „Laboratorium” i „Butel-kownia” odbywać się będą wystawy, spektakle i targi.

Sercem nowej inwestycji będzie plac Konesera. Na powierzchni pół hektara przez cały rok mają się odbywać pokazy i wydarzenia kulinarne (latem być może pojawi się np. kino plenerowe). - Historyczny element tego miejsca jest dla nas największym atutem. Centrum Starej Pragi, piękne historyczne budynki, prawdziwe miejsca, które można zrewitalizować - tak o Koneserze mówi Magdalena Bartkiewicz-Podoba.

Plany na przyszłość

Koneser to nie tylko rozrywka. Gigantyczny kompleks, o powierzchni użytkowej 88 tys. mkw., składa się również z biur i mieszkań. Część z nich została już otwarta, kolejne będą gotowe do końca roku. Na przełomie 2018 i 2019 roku zostanie otwarty hotel Moxy Warsaw Praga. W tym samym czasie wyrastać będą również biura od strony Nieporęckiej (otwarcie zaplanowane na 2020 rok).