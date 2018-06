Na działce wzdłuż ulicy Światowida na Białołęce regularnie rozstawiały się objazdowe lunaparki. Mieszkańcy długo skarżyli się na hałas i wreszcie przyniosło to wymierny efekt - zarząd dzielnicy zdecydował 14 czerwca, że więcej nie będzie dzierżawił tego terenu na "uciążliwą działalność rozrywkową". Mieszkańcy są podzieleni. Ciąg dalszy tekstu poniżej.

"Zarząd dzielnicy Białołęka podjął dziś decyzję, że nie będzie więcej dzierżawił miejskiej działki wzdłuż ul. Światowida od Myśliborskiej do Botewa na działalność lunaparków" - taki komunikat pojawił się wczoraj w mediach społecznościowych. - "Otrzymywaliśmy od Was liczne zgłoszenia, że wesołe miasteczko przeszkadza. Skarżyliście się głównie na hałas, który nie pozwał wypocząć. Stąd dzisiejsza decyzja" - wyjaśniają przedstawiciele dzielnicy.Internauci są podzieleni w reakcjach. Zadowoleni są mieszkańcy okolicznych bloków. - Jakby dzieci nie robiły sobie konkursów 'kto głośniej i dłużej będzie krzyczał', a pracownicy lunaparku nie robiliby sobie imprez po zakończeniu dnia pracy, to i skarg by tyle nie było. Sam konfidentem nie jestem ale te krzyki przez kilka godzin non stop do przyjemnych nie należały - pisze jeden z nich. - Jak byście mieli balkon nad tym wesołym miasteczkiem to daje sobie rękę uciąć że każdy by się pod tym podpisał. Po 3 tyg wrzasków i odgłosów tych karuzeli i innych maszyn itd myślałam że zwariuje. Zaznaczam że wrzaski były do 22. Cieszę się z decyzji - dodaje druga.Pozostali mieszkańcy dzielnicy odbierają decyzję raczej negatywnie. - Nie będzie lunaparków, nie będzie cyrków, nie będzie niczego - polemizuje inny. - Współczuję dzieciakom. Z jednej strony narzekają ludzie ze tylko przed komputerem siedzą a sami zabieracie im alternatywy. Orliki pogrodzone , ciężko po prostu pójść z chłopakami z podwórka pokopać za friko, lunaparki zabierają, cyrków zakazują... Jeszcze zoo zamknijcie.. - komentuje.- Szkoły zlikwidujcie - pisze inny. - Nie macie pojęcia ile hałasu generują dzieci w szkołach! Co za brak poszanowania dla okolicy szkół! - ironizuje.