Koniec Mordoru? Biurowce mają zamienić się w osiedle. Firmy już zapowiadają zmianę lokalizacji

Wszystko wskazuje na to, że Mordor, znany do tej pory jako biznesowa dzielnica Warszawy, w której swoje siedziby mają liczne biura i korporacje, czeka przełom. Właściciel Emparku, najstarszych biurowców na Domaniewskiej, planuje je wyburzyć, by na ich miejscu wybudować osiedle mieszkaniowe.

Empark to położony na Mokotowie kompleks biurowców składający się z budynków: Neptun, Galaxy, Mars, Mercury, Taurus, Orion, Saturn, Sirius i Jupiter. Ich właścicielem jest Immofinanz, który planuje sprzedanie pięciu hektarów gruntu pod budowę osiedla na 1500 mieszkań z punkami handlowymi i usługowymi. Jak czytamy na stronie Eurobild Central&Eastern Europe ma ono powstać w miejscu, w którym obecnie znajdują się budynki Galaxy, Mars, Mercury i Jupiter. Reszta biurowców ma pozostać w rękach właściciela.

Projekt architektoniczny mającego powstać w Mordorze osiedla „Molto – The place of more” został stworzony przez firmę Kuryłowicz & Associates.