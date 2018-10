Koniec z hałasem nad Lotniskiem Babice. Mieszkańcy Bemowa i Bielan odetchną z ulgą. Loty szkoleniowe do likwidacji

55 głosów za, 0 przeciw i 2 wstrzymane. To efekt kilkuletniej walki mieszkańców o ograniczenie lotów z Babic. Ogromna ilość indywidualnych wniosków w konsulatach oraz naciski w postaci stanowisk Rad Dzielnic, przekonały radnych PO i PIS do poparcia Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem.

W odczuciu mieszkańców dzielnicy Bemowo i okolic, oddziaływanie lotniska jest bardzo uciążliwe, szczególnie nasila się w miesiącach od maja do października, a jego główną przyczyną są loty szkoleniowe. Mieszkańcy skarżą się na starty samolotów we wczesnych godzinach porannych, również w dni wolne, a także dużą liczbę operacji lotniczych (nawet 300 startów dziennie). Samoloty szkoleniowe nie dotrzymują trasy krągu nadlotniskowego, zalecanej wysokości przelotu, a co najważniejsze - generują ogromny hałas, który narasta do nawet 90 dB.

Wykluczone spanie przy otwartych oknach – pobudka nawet w sobotę i niedzielę o 7 gwarantowana. Wykluczony wypoczynek po pracy. Wykluczony spokojny weekend we własnym ogródku. Weekendy są najgorsze. Bo w weekendy przy dobrej pogodzie lata się najwygodniej - czytamy na stronie stowarzyszenia „Ciche niebo nad Warszawą”.

Do tej pory niemal 80% samolotów startujących z lotniska Warszawa-Babice stanowiły loty szkoleniowe, a pozostałe 20% - loty służb publicznych, np. pogotowia ratunkowego, które nadal będą mogły odbywać się bez ograniczeń. Przyjęty dokument zobowiązuje dyrekcję Lotniska Babice do kontroli hałasu w obrębie lotniska, a także do "ograniczenia liczby lotów szkolnych, a docelowo ich likwidacji". W praktyce oznacza to zamknięcie lub przeniesienie szkół lotniczych z Bemowa. Oto najważniejsze zobowiązania, zawarte w dokumencie opracowanym przez ekspertów konsorcjum:

- bezwzględnego stosowania procedur antyhałasowych, opisanych w AIP-VFR - Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa – Babice,

- ograniczenie liczby lotów szkolnych, a docelowo ich likwidacji,

- ograniczenie do niezbędnego minimum lotów po kręgu, a docelowo ich likwidacji,

- zwiększenie liczby punktów ciągłego monitorowania hałasu lotniczego w rejonie zabudowy chronionej,

- optymalizację profili startów i lądowań z wykorzystaniem większych pułapów lotu nad zabudową mieszkaniową,

- precyzyjne ustalenie procedury i lokalizacji samolotów i śmigłowców podczas wykonywania operacji lotniczych,

- wprowadzenie bezwzględnego obowiązku stosowania transpondera w celu identyfikacji toru lotu każdego statku powietrznego w rejonie lotniska.