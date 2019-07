Koniec z płaceniem gotówką za bilety. Trwa instalowanie nowoczesnych bezgotówkowych biletomatów w tramwajach

W listopadzie zeszłego roku Tramwaje Warszawskie podpisały z Mennicą Polską umowę na dostawę 583 nowoczesnych biletomatów. Urządzenia są już zainstalowane w kilkudziesięciu tramwajach - ostatnie automaty pojawią się do końca września. Umożliwiają one zakup biletów przy użyciu kart płatniczych, smartfona (przez Apple Pay czy Google Pay) oraz Blika. Oznacza to, że już niedługo nie będziemy mieli możliwości kupna biletu za gotówkę .

Bilety za gotówkę można kupić, ale... w innych miejscach

Do tej pory w tramwajach znajdowały się automaty przyjmujące jedynie gotówkę, choć nie były one dostępne we wszystkich składach. Od września się to zmieni - każdy tramwaj będzie wyposażony w biletomat, jednak istotną informacją, którą należy podkreślić, jest to, że urządzenia te nie będą przyjmować ani monet, ani banknotów. Może być to problematyczne dla pasażerów, którzy noszą przy sobie wyłącznie gotówkę, choć Tramwaje Warszawskie uspokajają, że przecież w ten sposób bilety wciąż będzie można kupić w biletomatach stacjonarnych lub w kioskach i innych punktach sprzedaży.

W biletomacie kupimy blisko 40 rodzajów biletów

Nowe biletomaty poza sprzedażą biletów jednorazowych i czasowych będą pozwalały na zakodowanie biletów okresowych 30- czy 90-dniowych na karcie miejskiej lub legitymacji studenckiej.