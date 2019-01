Konrad Brandel. Warszawski fotograf i wynalazca fotorewolweru. Oto stolica z końca XIX w. uwieczniona na jego zdjęciach [GALERIA]

Konrad Brandel urodził się 25 listopada 1838 w Warszawie. Po ukończeniu nauki w Gimnazjum Realnym rozpoczął pracę w zakładzie fotograficznym Karola Beyera, który był jednym z pionierów fotografii w Polsce. Brandel zasłynął najstarszymi polskimi zdjęciami robionymi z przestworzy. W 1865 roku wykonywał zdjęcia Warszawy lecąc balonem. Najprawdopodobniej był jedynym Polakiem, który w XIX wieku robił tego typu zdjęcia.

Brandel początkowo specjalizował w fotografii portretowej i przygotowywaniu kalendarzy. Poza tym jako wolotariusz pomagał naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonywał dla nich zdjęcia chorób skórnych i innych schorzeń.

Równocześnie Brandel pracował nad przenośnym aparatem, który pozwoliłby robienie zdjęć poruszającym się obiektom. Nie wiadomo dokładnie, kiedy udało mu się go zbudować. Przypuszcza się, że był to rok 1883 lub 1884. Fotorewolwer został w późniejszym czasie wzbogacony o magazynek mieszczący 12, a potem 25 klisz. I to właśnie na tę wersję otrzymał patent 16 października 1889 roku.

Fotorewolwer pozwolił Brandelowi fotografować już nie tylko budowle Warszawy, ale także różnego rodzaje wydarzenia jak regaty, uroczystości religijne czy warszawskie targowiska pełne ludzi. Jego zdjęcia reporterskie publikowane były w m.in. w legendarnym „Tygodniku Ilustrowanym”, w swoim czasie najpopularniejszym pismem wydawanym w rozbiorowej Polsce.

W 1905 roku Konrad Brandel został honorowym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zmarł 28 października 1920 w Toruniu. Pochowany został na warszawskich Powązkach.

