Konsekwencje opóźnienia spłaty chwilówki

Każda firma udzielająca pożyczek dysponuje własnymi procedurami w przypadku zaległości w spłacie chwilówek. W zależności jednak od zapisów umownych, w tym także okresu opóźnienia spłaty czy sumy danej zaległości, kary mogą być mniej bądź bardziej dotkliwe. Termin spłaty tego rodzaju zobowiązań może wynosić zaledwie 30 dni (bądź nieznacznie więcej w zależności od placówki kredytowej), stąd brak ich uregulowania w terminie, staje się stosunkowo częstym problemem, który pożyczkodawcy rozwiązują na wiele sposobów. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia problemu ze spłatą pożyczki do pożyczkodawcy, możliwe jest uzyskanie pożyczki refinansującej, która dla przykładu we Freezl dostępna jest na atrakcyjnych warunkach. Oczywiście nie każdy chce skorzystać z takiej opcji, stąd firmy pożyczkowe sięgają odpowiednie środki.

Najczęściej spotykane to:

1. Upomnienia – windykacja wewnętrzna

2. Windykacja zewnętrzna

3. Naliczanie odsetek

4. Utrata promocyjnych warunków pożyczki

5. Wpis do rejestrów dłużników

6. Postępowanie sądowe

7. Postępowanie egzekucyjne - komornik

Poniżej garść informacji o każdej z powyższych konsekwencji opóźnienia spłaty chwilówki.

Upomnienia, czyli wewnętrzna procedura windykacyjna

Są to różnego rodzaju formy upomnień - listy polecone przesyłane pocztą, SMSy, maile czy kontakt telefoniczny, będące płatnym przypomnieniem o zaległości w spłacie pożyczki. Koszty upomnień określane są w tabelach opłat, które znaleźć można w załącznikach umowy kredytowej. Monity są łagodną formą odzyskania przez pożyczkodawcę należności, a ich rodzaj, częstotliwość oraz maksymalne koszty również uwzględnione są w umowie. Jest to sposób na nakłonienie dłużnika do spłaty długu, który po nowelizacjach ustawy antylichwiarskiej stał się dla wielu firm oferujących chwilówki mało opłacalny (ustalony został maksymalny ich koszt), stąd procedura windykacyjna, przekazywana jest bardzo często firmom zewnętrznym zajmującym się ściąganiem długów.

Sam w sobie sposób windykacji tego typu bywa dla wielu osób nieprzyjemny, gdyż ciągłe ponaglenia, telefony i rozmowy z windykatorami mogą nieść za sobą wiele nerwów i stresu. Nie da się jednak ukryć, że pożyczki udzielane bez zabezpieczeń, przy uproszczonej procedurze są ryzykowne dla obu stron. W wielu firmach pożyczkowych, monity o spłatę pojawiać się mogą już kolejnego dnia po upływie terminu spłaty zadłużenia, w innych pożyczkobiorca otrzymuje je kilka lub kilkanaście dni później. W wielu przypadkach można uzyskać możliwość przedłużenia terminu spłaty chwilówki, jednak warto przemyśleć związane z nią dodatkowe koszty.

Windykacja zewnętrzna

Brak reakcji ze strony dłużnika powoduje podjęcie kolejnych kroków ze strony pożyczkodawcy i jeżeli rozpoczął on od windykacji wewnętrznej, która nie przyniosła rezultatu, bardzo często kieruje on sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Tutaj również mamy do czynienia z korespondencją ponaglającą do spłaty, rozmowami telefonicznymi czy wizytami windykatora w miejscu naszego zamieszkania.

Firmy windykacyjne pozwalają znaleźć rozwiązanie w spłacie długu np. poprzez rozłożenie kwoty na raty. Nie należy unikać windykatorów, gdyż im wcześniej nastąpią spłaty (nawet w postaci niewielkich kwot), tym łatwiej będzie uporać się z zadłużeniem i uniknąć nieprzyjemnego oraz kosztownego postępowania sądowego i komorniczego.

Odsetki za opóźnienie w spłacie

pożyczkowe poza prowadzoną procedurą windykacji, za opóźnienie w spłacie zadłużenia mają prawo do naliczania odsetek, co normuje Ustawa o kredycie konsumenckim oraz umowy zawierane z klientem. W przypadku niewielkich kwot zaciągniętej chwilówki, odsetki mogą nie być zbyt duże, jednak wraz z większą sumą pożyczki – z każdym dniem znacznie wzrasta również suma odsetek.

Utrata bonusowych warunków udzielania pożyczki

Na rynku pożyczkowym istnieje wiele promocyjnych alternatyw, które zachęcają konsumentów do korzystania z usług określonych firm. Jedną z opcji jest np. darmowa chwilówka dla nowych klientów itp. Promocje tego rodzaju to niewątpliwa „okazja”, jednak wyłącznie wówczas, gdy pożyczka zostanie spłacona w terminie. W większości przypadków już jeden dzień opóźnienia powoduje utratę wszelkich przywilejów i naliczenie standardowych opłat plus odsetek za zwłokę w spłacie.

Wpis do rejestru dłużników

Banki czy firmy pożyczkowe korzystają z rejestrów dłużników, celem określenia sytuacji kredytowej wnioskujących o pożyczkę klientów. Jedną z dodatkowych opcji, którą w związku z tym dysponują pożyczkodawcy jest to, że w przypadku opóźnienia w spłacie chwilówek, mogą dokonać wpisu klienta tego niechlubnego spisu. Jest to alternatywa, która stosowana jest najczęściej w sytuacjach, w których zobowiązanie nie jest uregulowane przez dłuższy czas.

Konsekwencją wpisu do KRD, BIK, BIG czy ERIF jest to, że dłużnik:

● ma ograniczoną zdolność do uzyskania kredytów w przyszłości

● traci wiarygodność.

Warto również mieć na uwadze, że ograniczenie nie dotyczy wyłącznie przyszłych pożyczek typu chwilówka, ale również:

● innych kredytów, w tym zakupu na raty sprzętu RTV i AGD

● możliwości podpisania umów z operatorami sieci komórkowych czy internetowych.

Wpis do rejestru dłużników, nawet pomimo ostatecznej spłaty zadłużenia, jest zatem poważną konsekwencją, która zamyka drzwi do wielu banków czy finansowych instytucji pozabankowych na kilka lat.

Droga sądowa

Wstąpienie na drogę sądową jest krokiem, który firmy pożyczkowe podejmują najczęściej jako ten ostateczny – gdy inne opcje zawiodą. Jest to rozwiązanie będące konsekwencją długoterminowego zwlekania ze spłatą zadłużenia. Wyrok sądu wiąże się z dodatkowymi kosztami postępowania - często przewyższającymi sam dług.

Najchętniej wybieraną alternatywą w tej kwestii jest e-Sąd i Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), które pozwala rozpatrzyć problematyczną kwestię „elektronicznie”. Wyrok przedstawiany jest tutaj w formie nakazu zapłaty i zostaje on bezpośrednio doręczony do dłużnika. Zapłaty z tego tytułu należy dokonać do 14 dni, jednak możliwe jest również skorzystanie z przysługujących pozwanemu środków odwoławczych. E-Sąd wydając nakaz zapłaty daje pożyczkodawcy prawomocny tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy, co oznacza, że w razie braku spłaty, pozwala na rozpoczęcie procedury egzekucji komorniczej.

Komornik, czyli ostatni etap odzyskiwania należności

Gdy polubowne sposoby odzyskania należności zawiodą, wraz z nakazem zapłaty uzyskanym w sądzie, sprawa zwlekania ze spłatą chwilówki trafia do komornika. Egzekucja komornicza daje prawo do zajęcia majątku dłużnika w tym środków z jego rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury, rzeczy ruchomych itp. Co więcej poza właściwą wierzytelnością główną, komornik dodatkowo pobiera koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Podsumowanie

Zaciągnięcie chwilówki wydaje się być świetną alternatywą dla każdego, kto w szybkim czasie potrzebuje zyskać określoną sumę środków pieniężnych. Jest to opcja atrakcyjna i pomocna, jednak wyłącznie, gdy dokonamy jej spłaty w terminie. Przed podjęciem się podpisania umowy z pozabankową firmą pożyczkową, warto dobrze tę decyzję przemyśleć i przeanalizować, w tym w szczególności pod kątem jej terminowej spłaty.

Gdy jednak znajdziemy się w sytuacji, w której nagle tracimy możliwość spłaty pożyczki, warto niezwłocznie skontaktować się z pożyczkobiorcą, aby wspólnie znaleźć dogodne dla obu stron rozwiązanie – unikanie odpowiedzialności i spłaty długu jest najgorszą z możliwych opcji.