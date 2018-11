Kontrole paszportowe w strefie Schengen wracają. Podróżowanie tylko z paszportem lub dowodem

Komenda Główna Straży Granicznej wydała komunikat o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicach Polski w związku z odbywającym się w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ COP 2018. W obradach ma wziąć udział ponad 30 tysięcy uczestników z niemal 200 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz przedstawiciele biznesu. Choć szczyt rozpocznie się 2 grudnia, to kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen zostaną wprowadzone już w czwartek 22 listopada i potrwają do 16 grudnia.

W tym czasie granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych punktach, których łącznie ma być 264. Kontrole paszportowe będą obowiązywały również w portach morskich i lotniczych, m.in. na warszawskim Lotnisku Chopina.

Jak będzie wyglądała kontrola?

Pogranicznicy będą kontrolować jedynie podróżnych wjeżdżających do Polski. Osoby i pojazdy do kontroli będą typowane wyrywkowo - na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby sąsiednich państw. Jednak wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na to, że służby mogą kontrolować dokumenty lub sprawdzać pojazdy.

Jak zapewnia Straż Graniczna, przywrócenie kontroli paszportowych nie powinno spowodować istotnych utrudnień w portach lotniczych. Lotnisko Chopina zdecydowało się jednak na uruchomienie w tym czasie dodatkowych punktów odprawy dla osób przemieszczających się w ruchu Schengen.

To nie pierwszy raz, kiedy na granicach Polski wprowadzono tymczasowe kontrole. Podobna sytuacja miała miejsce w czasie EURO 2012, podczas szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 r. oraz Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w 2016 r.