Kontrole policji i straży miejskiej Warszawa. Trwa Akcja "Znicz" i Akcja "Hiena"

Akcje "Znicz" i "Hiena" ruszyły w sobotę 27 października i potrwają aż do poniedziałku 5 listopada. W tym okresie możemy spodziewać się wzmożonej pracy służb mundurowych w pobliżu warszawskich cmentarzy. Wszystko za sprawą święta Wszystkich Świętych, które tradycyjnie odbędzie się 1 listopada. To właśnie wtedy warszawiacy masowo ruszą odwiedzić groby bliskich im osób.

Akcja "Hiena" to odpowiedź służb na działania nieuczciwych osób zwanych "hienami cmentarnymi".

"Jak co roku okres Wszystkich Świętych to czas wzmożonej aktywności złodziei. Z grobów kradzione są znicze, wiązanki, kwiaty, wazony. W okresie tym dochodzi również do aktów dewastacji i profanacji nagrobków. Zapobieganie wykroczeniom oraz zdarzeniom o charakterze przestępczym, przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego – to główne zadania strażników miejskich zaangażowanych w działania „Hiena” - czytamy w serwisie straży miejskiej.