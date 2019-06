Kontrole prędkości na moście Poniatowskiego. Policjantów z „drogówki” zastąpią urządzenia. Ruszył przetarg na odcinkowy pomiar prędkości

Mandaty, pouczenia i odebranie prawa jazdy

Od początku roku na moście Poniatowskiego obecne są dodatkowe patrole policji drogowej, które wykonują pomiary prędkości. Funkcjonariusze prowadzą swoje zadania w ramach służb finansowanych przez stołeczny ratusz. Od lutego na moście było 89 takich służb, w czasie których przeprowadzono 1170 kontroli drogowych. Jak bardzo potrzebne są tam patrole świadczy fakt, że od początku roku na jadących mostem Poniatowskiego nałożono 406 mandatów karnych, 208 kierujących pouczono, a 34 prowadzącym zabrano prawa jazdy.

Odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego

Wkrótce jednak policjantów z „drogówki” zastąpi zautomatyzowany system do odcinkowego pomiaru prędkości. To pilotażowe działanie związane z zakupem urządzeń przez Warszawę i ich przekazaniem do użytkowania w Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Takie rozwiązanie sprawi, że wszystkie pojazdy poruszające się mostem Poniatowskiego, przez całą dobę, będą miały kontrolowaną prędkość. Dzięki temu prowadzący z pewnością zdejmą nogę z gazu, co z kolei powinno ograniczyć niebezpieczne sytuacje drogowe.