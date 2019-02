Kontrolerzy biletów w Warszawie. Tak wygląda praca "kanara". Duże ryzyko za małe pieniądze?

Ile zarabia warszawski "kanar"?

Zarobki kontrolerów biletów to temat, który w Warszawie urósł już do rangi miejskiej legendy. Z różnych źródeł słyszy się o coraz to bardziej skrajnych i odrealnionych kwotach, od przesadnie wysokich do znacznie zaniżanych. Ile naprawdę w stolicy zarobić może "kanar"? Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie korzysta z usług prywatnych firm, które personel zatrudniają na własną rękę. Jedno z przedsiębiorstw zamieściło niedawno ofertę w popularnym serwisie ogłoszeniowym. Z jego treści wynika, że zarobki rozpoczynają się od kwoty 2,5 tys. zł brutto wynagrodzenia podstawowego. Poza tym kontrolerzy liczyć mogą na "atrakcyjny system premiowania, który zależy od indywidualnych wyników", czyli najprawdopodobniej od liczby wypisanych wezwań do zapłaty. Pracodawca kusi również "realną perspektywą rozwoju", "pracą w rozwojowej i nowoczesnej organizacji" oraz "samodzielną i pełną wyzwań pracą". Tyle teorii. A jak pozycja kontrolera na rynku pracy wygląda w praktyce?

Pod koniec ubiegłego roku w portalu Vice ukazał się wywiad z anonimowym kontrolerem biletów pracującym w Warszawie. W rozmowie mężczyzna przyznał, że praca "kanara" finansowo opłaca się bardzo.- Sprawdzając ludziom bilety, zarabiam powyżej średniej krajowej. Jak na pracę, która nie wymaga specjalnych kwalifikacji (poza odpornością na stresogenne sytuacje i obelgi) to całkiem nieźle – mówił. I przyznał, że większą część jego wynagrodzenia stanowią prowizje od opłaconych mandatów.

Zakres obowiązków kontrolera nie jest szczególnie obszerny. W ogłoszeniu czytamy, że osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie kontroli dokumentów przewozu oraz nakładanie na pasażerów opłat dodatkowych w przypadku ich braku. Należy jednak pamiętać, że kontrolerzy nie cieszą się szczególnie życzliwą opinią w społeczeństwie i często stają się ofiarami agresji słownej lub fizycznej. Ale o tym w kolejnych akapitach.

