Kontrolerzy w Warszawie zauważyli fałszywą kartę parkingową i zostali pobici

Wszystko wydarzyło się kilka dni temu na placu Starynkiewicza na warszawskiej Ochocie. Około godz. 13 kontrolerzy stołecznego Zarządu Dróg Miejskich sprawdzali, czy samochody w tym miejscu są zaparkowane zgodnie z przepisami. Okazało się, że nie wszystkie.

"Podczas kontroli nasi pracownicy znaleźli auto zajmujące kopertę dla niepełnosprawnych. Za szybą nie było oryginalnej karty parkingowej, a jedynie jej kopia na zwykłej kartce papieru. Jednak kiedy nasi pracownicy poprosili o wyjaśnienia, a następnie poinformowali że posługiwanie się fałszywym dokumentem jest naruszeniem art. 270 § 1 kodeksu karnego, zostali zaatakowani. Kierowca BMW uderzył jednego z kontrolerów w twarz, drugiego rzucił na maskę auta" - tak ZDM opisał to zdarzenie swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

"Niestety, mimo złożenia zeznań na policji, nasi pracownicy zostali poinformowani, że czyn kierowcy nie jest przestępstwem ani wykroczeniem. Nie zgadzamy się na takie traktowanie naszych pracowników, wykonujących ważną społecznie pracę – dlatego będziemy ich wspierać w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej" - piszą w poście.

- Z przejawami agresji słownej nasi kontrolerzy mają do czynienia praktycznie codziennie, ale to w tym roku już czwarty przypadek fizycznego ataku na nich. Żądamy przykładnego ukarania tego mężczyzny. Jeżeli w takich przypadkach nie będzie właściwej, ostrej reakcji organów wymiaru sprawiedliwości, jest zagrożenie, że będą się one powtarzać, a wręcz nasilać. Agresorzy będą się bowiem czuli bezkarni, atakując naszych pracowników, którzy przecież wykonują tylko swoje obowiązki służbowe – powiedziała Onetowi Karolina Gałecka z ZDM.

Sprawę skomentowała Komenda Stołeczna Policji: "Wbrew sugestiom, jakie można odnieść po przeczytaniu wpisu na Facebooku Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, nasi policjanci potraktowali poważnie otrzymane zgłoszenie. Podjęliśmy odpowiednie czynności, przesłuchaliśmy poszkodowanych pracowników ZDM, a materiały przekazaliśmy do oceny przez prokuratora" - piszą w poście.

Źródło: Onet