Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński zapowiedział 500 plus od pierwszego dziecka, "trzynastki dla emerytów" i brak PIT-u dla młodych

- Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500 plus od pierwszego dziecka! - powiedział Jarosław Kaczyński na początku konwencji. Publiczność zgromadzona w Hali EXPO w Warszawie odpowiedziała salwą braw.

- Drugi punkt to pomoc dla ludzi młodych, wchodzących w życie. Do ukończenia 26 lat bez podatku PIT dla pracowników! - zapowiedział prezes PiS. - Mamy w planie także obniżenie PIT-u pracowniczego - dodał.

- Czwarta sprawa to pomoc dla emerytów. Taka "trzynastka" w postaci najniższej emerytury, 1100 złotych dla każdego emeryta! - stwierdził Kaczyński.

- I wreszcie sprawa nieco innego charakteru. Otóż w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zlikwidowane prawie o połowę. Przywrócimy połączenia! - dodał.

Prezes partii rządzącej apelował do wyborców twierdząc, że tylko zwycięstwo PiS doprowadzi do spełnienia tych obietnic.

- Damy radę, bo potrafimy dobrze rządzić, w przeciwieństwie do naszych przeciwników. Jest jeden warunek, by to się udało. Ten warunek to nasze zwycięstwo! - mówił.

- Zaczynamy kampanię wyborczą 2019 roku. Ona będzie w dwóch turach. Każda z nich jest ważna, choć oczywiście ta na jesieni jest najważniejsza. Stawką tej kampanii jest Polska, przyszłość Polski i Polaków. Polska dla wszystkich, czy Polska dla niektórych? To pytanie ma wiele aspektów. Sądzę, że najważniejsze z nich są dwa - sprawa równości i sprawa wolności. Wolność to przede wszystkim równość wobec prawa. Po drugie to równość szans na awans, na to, by godnie żyć. Równość to prawo do godnego życia wszystkich Polaków. Czy wszyscy w Polsce tę równość akceptują? Otóż, wszyscy to wiemy, nie wszyscy. Ciągle trwa zaciekła obrona różnych przywilejów różnych grup, kast. I dlatego ten program jest tak ważny i ma oczywiście różne dodatkowe wymiary, choćby wymiar ekonomiczny - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził też, że różnice w polskim społeczeństwie udaje się zasypywać, ale jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii.

- Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, sumienia, religii. Ta kampania będzie rozstrzygała o tym, czy w Polsce równość i wolność będzie, czy zostanie podważona. Jeśli nasi przeciwnicy wygrają, to będzie gorzej, niż było - dodał. Kaczyński przypomniał też, że polska kultura i cywilizacja łacińska wyrosły z chrześcijaństwa.

- Sensem dobrej zmiany jest obrona tego wszystkiego, co jest naszym prawem, wynikającym z polskiej tradycji i naszej cywilizacji - powiedział prezes PiS.

Obietnicę Kaczyńskiego skomentował na Twitterze poseł Platformy Obywatelskiej, Cezary Tomczyk.

Po Jarosławie Kaczyńskim głos zabrał Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że Polska jest częścią Europy i to częścią, która Europę buduje.

- My wiemy, że tak naprawdę europejskość i Europa to wcale nie oznacza zamykania posterunków policji, zamykania kościołów, czy puste ulice. Dla nas Europa to są europejskie zarobki, europejska zasobność portfeli. W tym kierunku idziemy i wiemy jak tam dotrzeć. To jest nasz program - powiedział premier. Morawiecki stwierdził też, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to "Koalicja Polska", czyli opozycja do Koalicji Europejskiej.

Politycy partii rządzącej podkreślali, że rząd PiS jest wiarygodny, ponieważ "spełnił poprzednie obietnice".

- My szanujemy opozycję, nawet bardzo. Spełniamy jej własne obietnice. Przecież to Platforma obiecywała obniżenie podatków. Tymczasem my, rząd PiS obniżył każdy istotny podatek. Oni podnieśli VAT, a my obniżyliśmy CIT dla małych u średnich firm, podatek akcyzowy, również podatek VAT poprzez redukcję tych stawek, które są na podobnego typu produkty - powiedział Morawiecki. Dodał, że najbliższe wybory to walka o klasę średnią.

- Musimy wygrać wybory europejskie dla Polski. To są fundamentalne wybory dla Polski - stwierdził. Morawiecki zapowiedział też, że w czerwcu i lipcu PiS będzie przedstawiało kolejne obietnice.

Po premierze Morawieckim głos zabrała była premier Beata Szydło.

- Macie prawo rozliczyć nas z naszych deklaracji. Ale możecie też zastanowić się, czy w ciągu ostatnich czterech lat wasze życie zmieniło się na lepsze? Bo to był czas, kiedy wszyscy wspólnie, nie tylko rząd, ale my wszyscy, którzy wspieraliśmy rząd, pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa, dajemy radę nawet wtedy, kiedy jest bardzo trudno - mówiła obecna wicepremier.

- 18 listopada 2015 roku, kiedy przedstawiałam w Sejmie expose, mówiłam o tym, że priorytetem będzie dla nas godne życie polskich rodzin. I potem, wszystkie plany i projekty, były podporządkowane właśnie temu - powiedziała Beata Szydło.

Konwencja PiS zza kulis

Nowa Arena Programowa - to motyw przewodni sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Konwencja rozpoczęła się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Na zjeździe pojawili się wszyscy najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim i Beatą Szydło. Publiczność zebrana na konwencji rozpoczęła spotkanie od skandowania imienia prezesa PiS-u. Spore brawa zebrał też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nieco ciszej przywitano wicepremiera Jarosława Gowina.

Konwencję poprowadzili Natalia Nitek-Płażyńska, żona byłego kandydata na stanowisko prezydenta Gdańska Kacpra Płażyńskiego oraz Rafał Bochenek. - Czeka nas coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Opowiemy o przyszłości Polski i o tym, co jest najważniejsze dla Polaków - mówiła Nitek-Płażyńska.

Co ciekawe, hasło do sieci Wi-Fi w press roomie brzmiało: "JaCieNieMoge", co było nawiązaniem do stenogramów z opublikowanych przez "Gazetę Wyborczą" "Taśm Kaczyńskiego", gdzie Jarosław Kaczyński wypowiedział właśnie te słowa.

Organizatorzy przygotowali też m.in... dmuchanego dinozaura, który miał nawiązywać do wypowiedzi byłej premier Ewy Kopacz (Platforma Obywatelska). Stwierdziła ona, że tysiące lat temu ludzie polowali na dinozaury.

Wokół zgromadzonych na konwencji rozmieszczono trzy areny, które miały symbolizować trzy filary: rodziny, rozwoju i wiarygodności.

